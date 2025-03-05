Общая проблема трех худших моделей Subaru

2013 Subaru Outback. Фото: caranddriver.com

В конце прошлого года Subaru неожиданно был признан самым надежным брендом 2025 модельного года по оценкам авторитетных JD Power, RepairPal, CarEdge и Edmunds. Но на рынке подержанных авто хватает очень неудачных моделей этого японского производителя, причем плохая трансмиссия — общая черта худших из них.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

2014 Subaru Forester

Forester считается одним из лучших кроссоверов. Но это не касается модели 2014 года, которая имеет заметные проблемы с надежностью. Специалисты JD Power дали ей лишь 75 баллов из 100, что является средней оценкой.

Авто имеет проблемы с трансмиссией, в частности резкое переключение передач, дрожание и тому подобное. К сожалению, на этом мытарства не заканчиваются, ведь Forester 2014 получил перманентные проблемы с двигателем и подвеской. Водителям советуют искать на вторичном рынке модель другого года выпуска.

2019 Subaru Ascent

Среди подержанных Ascent стоит обойти стороной модель 2019 года. Как и предыдущий Forester, она известна проблемами с трансмиссией, в частности пробуксовкой передач. Также Ascent 2019 имеет в послужном списке несколько отзывов. JD Power поставил модели за качество и надежность всего 62 балла из 100.

2013 Subaru Outback 2013 года

Outback является одним из лучших автомобилей марки. Но модель 2013 года имеет заметные проблемы с трансмиссией. Также водители жаловались на чрезмерное потребление масла. JD Power поставил этому авто довольно высокие 80 баллов из 100. Однако эксперты не советуют связываться именно с этим годом выпуска.

Ранее мы писали, что позаимствовал у Toyota новый Subaru Outback 2026 года. Также автоэксперты порекомендовали 12 лучших авто в 2025 году.