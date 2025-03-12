Навіщо Subaru знімає з виробництва легендарний седан

2025 Subaru Legacy. Фото: Subaru

Subaru завершує виробництво легендарної моделі Legacy після 36 років історії — останнє авто зійде з конвеєра навесні 2025 року. Таке рішення повʼязано зі стратегічним переходом компанії до випуску кросоверів, позашляховиків та електрифікованих моделей.

Про це повідомив Infocar.

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Шлях Legacy

Legacy дебютувала у 1989 році як конкурент Honda Accord, Toyota Camry та Mazda 626 у США. За цей час було виготовлено понад 1 300 000 автомобілів, а останнім місцем складання машини був завод Subaru в Індіані.

Японія припинила виробництво шостого покоління Legacy ще у 2020 році, а сьоме покоління, що було ексклюзивним для США, тепер також виходить з лінійки.

Майже кросовер

Седан Subaru Legacy 2025 року має тісні родинні зв’язки з популярним кросовером Subaru Outback. Чотиридверний Legacy оснащений тими ж горизонтально опозитними чотирициліндровими двигунами — потужністю 182 к.с. та 260 к.с.

Він постачається з тією ж безступеневою автоматичною коробкою передач та має стандартну систему повного приводу. Інформаційно-розважальних систем та функцій допомоги водієві в обох авто достатньо, при цьому Legacy забезпечує плавну їзду та стабільне керування.

Відмінності між Legacy та Outback полягають у стилі кузова, кліренсі та іміджі. У той час як універсал Outback має підвищений дорожній просвіт, велику кількість чорного покриття кузова, як у позашляховика, та помітні рейлінги на даху, зовнішній вигляд Legacy набагато масовіший.

Раніше експерти пояснили, що три найгірші Subaru мають одну спільну проблему. Також ми писали, що запозичив у Toyota новий Subaru Outback 2026 року.