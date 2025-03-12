Зачем Subaru снимает с производства легендарный седан

2025 Subaru Legacy. Фото: Subaru

Subaru завершает производство легендарной модели Legacy после 36 лет истории — последнее авто сойдет с конвейера весной 2025 года. Такое решение связано со стратегическим переходом компании к выпуску кроссоверов, внедорожников и электрифицированных моделей.

Об этом сообщил Infocar.

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Путь Legacy

Legacy дебютировала в 1989 году как конкурент Honda Accord, Toyota Camry и Mazda 626 в США. За это время было изготовлено более 1 300 000 автомобилей, а последним местом сборки машины был завод Subaru в Индиане.

Япония прекратила производство шестого поколения Legacy еще в 2020 году, а седьмое поколение, которое было эксклюзивным для США, теперь также выходит из линейки.

Почти кроссовер

Седан Subaru Legacy 2025 года имеет тесные родственные связи с популярным кроссовером Subaru Outback. Четырехдверный Legacy оснащен теми же горизонтально оппозитными четырехцилиндровыми двигателями — мощностью 182 л.с. и 260 л.с.

Он поставляется с той же бесступенчатой автоматической коробкой передач и имеет стандартную систему полного привода. Информационно-развлекательных систем и функций помощи водителю в обоих авто достаточно, при этом Legacy обеспечивает плавную езду и стабильное управление.

Отличия между Legacy и Outback заключаются в стиле кузова, клиренсе и имидже. В то время как универсал Outback имеет повышенный дорожный просвет, большое количество черного покрытия кузова, как у внедорожника, и заметные рейлинги на крыше, внешний вид Legacy гораздо более массовый.

Ранее эксперты объяснили, что три худшие Subaru имеют одну общую проблему. Также мы писали, что позаимствовал у Toyota новый Subaru Outback 2026 года.