За що Subaru не люблять автовласники

2018 Subaru Outback. Фото: caranddriver.com

Наприкінці 2024 року Subaru нарешті піднялася на вершину рейтингу найнадійніших брендів за версією Consumer Reports, витіснивши Lexus та Toyota. Але жоден автомобіль не ідеальний, тому покупцям вживаних автомобілів варто прислухатися до власників моделей японського бренду.

Про це написав Motor Biscuit.

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Прокладки головки

Старі моделі Subaru (кінець 90-х — початок 2010-х) мають погану репутацію через несправність прокладки головки, особливо у двигунах 2,5 л у Forester, Outback та Impreza. Ремонт коштує понад 2000 доларів, і проблема повторюється. Subaru заявляє, що розв’язала її, але звіти свідчать про інше.

Витрати оливи

Forester, Outback і Crosstrek 2011-2014 років випуску з двигунами 2 л та 2,5 л є найбільшими пожирачами оливи. Багато власників повідомляють, що додають літр оливи кожні 1600 км.

Трансмісія CVT

Безступеневі коробки передач Subaru (CVT) працюють плавно, але не завжди довго. У багатьох моделях 2010-2018 років варіатори виходили з ладу ще до 160 000 км пробігу.

Низька економія палива

Система повного приводу Subaru увімкнена постійно, що означає гіршу економію палива порівняно з передньопривідними конкурентами. Якщо потрібна ефективність, Outback, Forester та Ascent — не найкращий вибір. Гібридні варіанти зустрічаються зрідка й вони не набагато кращі.

Матеріали салону

Subaru створені, щоб працювати довго, але їхній салон часто здається дешевим. Твердий пластик, слабкі деталі обробки та сидіння, які швидко зношуються, є поширеними скаргами. Іншою проблемою є низька шумоізоляція.

Інформаційно-розважальна система

Система Starlink, яка є у багатьох моделях, починаючи з 2015 року, працює повільно та може зависати. Гарна інформаційно-розважальна система — не сильна сторона Subaru.

Проблеми з іржею

Якщо ви живете там, де взимку дороги посипають сіллю, будьте обережні. Особливо старі моделі, відомі тим, що іржавіють швидше, ніж інші марки — Outback та Forester 2000-х зокрема.

Слабка тяга

Subaru продають як автомобілі для пригод, але вони не буксирують багато. Forester розрахований лише на 689 кг. У порівнянні з такими конкурентами, як Toyota RAV4 або Ford Escape (обидва по 1590 кг), це слабко. Сьогодні Outback може витримати до 1590 кг у деяких комплектаціях, Ascent працює з 2268 кг, але це винятки.

Ремонт та обслуговування

Система повного приводу означає більше деталей для обслуговування, а опозитні двигуни можуть бути складнішими для роботи. Банальна заміна свічки запалювання, потребує більших зусиль. Багато запчастин є специфічними для Subaru, тому не завжди можна скористатися дешевшими альтернативами.

Не такий вже й надійний

Subaru має репутацію надійної компанії, але деякі роки випуску зіпсували цей імідж. Проблеми з двигуном, збої в трансмісії та проблеми з електрикою спостерігалися у моделей 2010-х років.

Раніше ми писали, чому Subaru припиняє виробництво легендарного автомобіля. Також експерти назвали найкращі роки випуску Subaru Outback.