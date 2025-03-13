За что Subaru не любят автовладельцы

2018 Subaru Outback. Фото: caranddriver.com

В конце 2024 года Subaru наконец поднялась на вершину рейтинга самых надежных брендов по версии Consumer Reports, вытеснив Lexus и Toyota. Но ни один автомобиль не идеален, поэтому покупателям подержанных автомобилей стоит прислушаться к владельцам моделей японского бренда.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Прокладки головки

Старые модели Subaru (конец 90-х — начало 2010-х) имеют плохую репутацию из-за неисправности прокладки головки, особенно в двигателях 2,5 л в Forester, Outback и Impreza. Ремонт стоит более 2000 долларов, и проблема повторяется. Subaru заявляет, что решила ее, но отчеты свидетельствуют о другом.

Расход масла

Forester, Outback и Crosstrek 2011-2014 годов выпуска с двигателями 2 л и 2,5 л являются крупнейшими пожирателями масла. Многие владельцы сообщают, что добавляют литр масла каждые 1600 км.

Трансмиссия CVT

Бесступенчатые коробки передач Subaru (CVT) работают плавно, но не всегда долго. Во многих моделях 2010-2018 годов вариаторы выходили из строя еще до 160 000 км пробега.

Низкая экономия топлива

Система полного привода Subaru включена постоянно, что означает худшую экономию топлива по сравнению с переднеприводным конкурентами. Если нужна эффективность, Outback, Forester и Ascent — не лучший выбор. Гибридные варианты встречаются изредка и они не намного лучше.

Материалы салона

Subaru созданы, чтобы работать долго, но их салон часто кажется дешевым. Твердый пластик, слабые детали отделки и сиденья, которые быстро изнашиваются, являются распространенными жалобами. Другой проблемой является низкая шумоизоляция.

Информационно-развлекательная система

Система Starlink, которая есть во многих моделях, начиная с 2015 года, работает медленно и может зависать. Хорошая информационно-развлекательная система — не сильная сторона Subaru.

Проблемы со ржавчиной

Если вы живете там, где зимой дороги посыпают солью, будьте осторожны. Особенно старые модели, известные тем, что ржавеют быстрее, чем другие марки — Outback и Forester 2000-х в их числе.

Слабая тяга

Subaru продают как автомобили для приключений, но они не буксируют много. Forester рассчитан только на 689 кг. По сравнению с такими конкурентами, как Toyota RAV4 или Ford Escape (оба по 1590 кг), это слабо. Сегодня Outback может выдержать до 1590 кг в некоторых комплектациях, Ascent работает с 2268 кг, но это исключения.

Ремонт и обслуживание

Система полного привода означает больше деталей для обслуживания, а оппозитные двигатели могут быть более сложными для работы. Банальная замена свечи зажигания, требует больших усилий. Многие запчасти являются специфическими для Subaru, поэтому не всегда можно воспользоваться более дешевыми альтернативами.

Не такой уж и надежный

Subaru имеет репутацию надежной компании, но некоторые годы выпуска испортили этот имидж. Проблемы с двигателем, сбои в трансмиссии и проблемы с электричеством наблюдались у моделей 2010-х годов.

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