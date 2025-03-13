За что Subaru не любят автовладельцы

Автовладельцы назвали 10 недостатков автомобилей Subaru
В конце 2024 года Subaru наконец поднялась на вершину рейтинга самых надежных брендов по версии Consumer Reports, вытеснив Lexus и Toyota. Но ни один автомобиль не идеален, поэтому покупателям подержанных автомобилей стоит прислушаться к владельцам моделей японского бренда.
Об этом написал Motor Biscuit.
- Прокладки головки
Старые модели Subaru (конец 90-х — начало 2010-х) имеют плохую репутацию из-за неисправности прокладки головки, особенно в двигателях 2,5 л в Forester, Outback и Impreza. Ремонт стоит более 2000 долларов, и проблема повторяется. Subaru заявляет, что решила ее, но отчеты свидетельствуют о другом.
- Расход масла
Forester, Outback и Crosstrek 2011-2014 годов выпуска с двигателями 2 л и 2,5 л являются крупнейшими пожирателями масла. Многие владельцы сообщают, что добавляют литр масла каждые 1600 км.
- Трансмиссия CVT
Бесступенчатые коробки передач Subaru (CVT) работают плавно, но не всегда долго. Во многих моделях 2010-2018 годов вариаторы выходили из строя еще до 160 000 км пробега.
- Низкая экономия топлива
Система полного привода Subaru включена постоянно, что означает худшую экономию топлива по сравнению с переднеприводным конкурентами. Если нужна эффективность, Outback, Forester и Ascent — не лучший выбор. Гибридные варианты встречаются изредка и они не намного лучше.
- Материалы салона
Subaru созданы, чтобы работать долго, но их салон часто кажется дешевым. Твердый пластик, слабые детали отделки и сиденья, которые быстро изнашиваются, являются распространенными жалобами. Другой проблемой является низкая шумоизоляция.
- Информационно-развлекательная система
Система Starlink, которая есть во многих моделях, начиная с 2015 года, работает медленно и может зависать. Хорошая информационно-развлекательная система — не сильная сторона Subaru.
- Проблемы со ржавчиной
Если вы живете там, где зимой дороги посыпают солью, будьте осторожны. Особенно старые модели, известные тем, что ржавеют быстрее, чем другие марки — Outback и Forester 2000-х в их числе.
- Слабая тяга
Subaru продают как автомобили для приключений, но они не буксируют много. Forester рассчитан только на 689 кг. По сравнению с такими конкурентами, как Toyota RAV4 или Ford Escape (оба по 1590 кг), это слабо. Сегодня Outback может выдержать до 1590 кг в некоторых комплектациях, Ascent работает с 2268 кг, но это исключения.
- Ремонт и обслуживание
Система полного привода означает больше деталей для обслуживания, а оппозитные двигатели могут быть более сложными для работы. Банальная замена свечи зажигания, требует больших усилий. Многие запчасти являются специфическими для Subaru, поэтому не всегда можно воспользоваться более дешевыми альтернативами.
- Не такой уж и надежный
Subaru имеет репутацию надежной компании, но некоторые годы выпуска испортили этот имидж. Проблемы с двигателем, сбои в трансмиссии и проблемы с электричеством наблюдались у моделей 2010-х годов.
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