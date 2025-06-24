От каких подержанных Subaru Outback стоит держаться подальше

2013 Subaru Outback Фото: netcarshow.com

Начиная с 1995 года, когда вышло первое поколение Outback, компания Subaru решала некоторые проблемы, которые беспокоили эту модель. Покупателям подержанных автомобилей стоит знать, какие именно годы выпуска были поражены дефектами и на что следует обратить особое внимание.

Об этом написал Car Buzz.

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Прокладки головки блока цилиндров

В течение 1996-1999 годов Outback страдал от внутренних протечек прокладки головки блока цилиндров. Использовалась стальная прокладка с графитовым покрытием, которая ломалась и выходила из строя.

С 2000 по 2009 год Subaru решала эту проблему, но при этом создавала новую, так как у прокладки головки блока цилиндров появились внешние протечки. Эта утечка меньше вызывала перегрев двигателя, но вместо этого охлаждающая жидкость попадала в масло, повреждая внутренние компоненты двигателя.

Subaru в значительной степени решила эту проблему с появлением 2,5-литрового двигателя EL25.

Коробка передач CVT

Четвертое поколение Outback 2010-2014 годов страдает от пробуксовки, дрожания, а иногда и от полной поломки трансмиссии. Пользователи форумов Outback сообщали, что еще в апреле этого года цена на восстановленную коробку передач составляет 4800 долларов, а на новую коробку передач — 8500 долларов.

Чрезмерное потребление масла

Пострадали 2,5-литровые двигатели 2013 года выпуска, а также 3,6-литровые двигатели 2010-2012 годов. Против Subaru даже подали коллективный иск, в котором утверждалось, что компания знала о проблеме, но ничего не сделала, чтобы предупредить владельцев. Виноватой была конструкция поршневых колец.

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Датчик O2

Он играет важную роль в определении соотношения воздуха и топлива для эффективной работы двигателя. Датчик O2 (кислорода) в Outback, выпущенных с 2000 по 2015 год, страдал от трещин и выходов из строя. Этот неисправный индикатор может вызвать:

грубый холостой ход;

медленное ускорение;

перегрев двигателя;

запах бензина на холостом ходу;

проблемы при запуске.

Вибрация или дрожание при ускорении

О них сообщали в автомобилях Outback, начиная с 2000 по 2017 годы. Самой распространенной причиной этого дрожания является сочетание люфта в трансмиссии и гидротрансформаторе. Тряска при разгоне, диагностирована как изношенный подшипник карданного вала.

Худший модельный год: 2013 Outback

Четвертое поколение BR (2009-2014), скорее всего, является самым слабым. При чем 2013 году удалось совместить все проблемы Outback в одном комплекте. Покупатель получит:

чрезмерный расход масла;

неисправные трансмиссии CVT;

дефектные прокладки головки блока цилиндров.

Kelley Blue Book оценивает Outback 2.5i Limited Wagon 2013 года в топовой комплектации всего в 6626 долларов.

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