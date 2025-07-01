Насколько надежны плагин-гибридные авто Toyota

2025 Toyota Prius PHEV Фото: Toyota

На бумаге гибридные автомобили с подзарядкой от сети (PHEV) кажутся золотой серединой между авто на бензине и электромобилями, и обычно могут проехать исключительно на электротяге около 50-80 км. Впрочем, на практике сложность этой двойной конфигурации силового агрегата приводит к проблемам с надежностью.

Об этом сообщил Slash Gear.

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Общая надежность PHEV

По данным Consumer Reports (CR), к концу 2024 года PHEV имели на 70% больше проблем с надежностью, чем авто с двигателем внутреннего сгорания и классические гибридные автомобили (HEV). Это огромный разрыв, но все же меньше, чем показатель 146%, о котором сообщалось в 2023 году. Итак, за год произошло существенное улучшение. При этом CR включила Toyota RAV4 Prime PHEV в свой список десяти самых надежных автомобилей.

JD Power оценила надежность RAV4 Prime 2021 как "превосходную" (87 баллов из 100). Это был год дебюта варианта гибридного автомобиля бестселлера RAV4.

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Самый доступный гибридный автомобиль Toyota в 2025 году

Новейшие PHEV

В 2025 году покупатели Toyota PHEV имеют выбор из двух моделей — RAV4 Plug-In Hybrid и Prius Plug-In Hybrid.

Надежности вариантов Prius PHEV подтверждено значком CR Recommended ("CR рекомендует"). Это одобрение Consumer Reports, которое указывает на то, что продукт с отличием прошел оценку.

Prius Prime получил это одобрение за модельные годы 2017, 2018 и 2020-2022. Prius Plug-In Hybrid 2025 года также имеет отличие от CR. Его аналог RAV4 Plug-In Hybrid получил аналогичные награды за 2022-2025 годы.

2025 Toyota RAV4 PHEV Фото: usnews.com

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