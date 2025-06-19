Зачем Евросоюзу сокращение производства гибридных автомобилей

Mitsubishi Outlander PHEV Фото: cnet.com

Евросоюз планирует изменить правила в отношении гибридных автомобилей с подзарядкой от сети (PHEV), чтобы снизить экологический рейтинг технологии. Производители предупреждают, что такие действия могут замедлить инвестиции в сектор и способствовать закрытию предприятий.

Об этом написал Auto Swiat.

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Гибриды с подзарядкой оснащены как двигателем внутреннего сгорания, так и электрическим мотором, который можно заряжать даже от обычной розетки.

Их главным преимуществом является возможность ездить исключительно на электротяге короткими маршрутами в городе, используя двигатель внутреннего сгорания на более длинные расстояния. Это делает их идеальными для регионов, где сеть зарядных станций для электромобилей все еще недостаточна.

Что планирует ЕС

Брюссель хочет ужесточить способ расчета коэффициента полезности (UF), который показывает, какой процент движения осуществляется в электрическом режиме, с 2026 года. Измененные правила могут снизить экологические рейтинги PHEV. А это, по словам производителей, сделает инвестирование в технологию невыгодным.

Европейская ассоциация производителей автомобильных компонентов (CLEPA), при поддержке Ассоциации дистрибьюторов и производителей автомобильных компонентов (SDCM), отмечает, что гибридные автомобили с подзарядкой пока значительно уменьшают выбросы CO2 в городах. Организации отмечают, что современные модели PHEV предлагают более длинный запас хода на электротяге и быструю зарядку, что делает их еще более экологичными.

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Последствия решения

Представители отрасли предупреждают, что поспешное снижение класса PHEV может привести к остановке развития технологии, которая сейчас играет ключевую переходную роль между традиционными двигателями внутреннего сгорания и полностью электрических авто.

Это опасно на фоне трудностей, с которыми сталкиваются производители электромобилей. Геополитические кризисы, проблемы с доступом к сырью и все еще недостаточно развитая сеть зарядных станций замедляют темпы трансформации автомобильного рынка. Гибридные электромобили (PHEV), как переходная технология, играют важную роль в сокращении выбросов в Европе.

Также прекращение поддержки гибридных автомобилей с подзарядкой может негативно повлиять на европейский рынок труда. В частности, их производство и разработка поддерживают тысячи рабочих мест в Польше, Испании и Чехии.

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