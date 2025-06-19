Навіщо Євросоюзу скорочення виробництва гібридних автомобілів

Mitsubishi Outlander PHEV Фото: cnet.com

Євросоюз планує змінити правила щодо гібридних автомобілів з підзарядкою від мережі (PHEV), щоб понизити екологічний рейтинг технології. Виробники попереджають, що такі дії можуть уповільнити інвестиції в сектор та сприятимуть закриттю підприємств.

Про це написав Auto Swiat.

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Роль PHEV

Гібриди з підзарядкою оснащені як двигуном внутрішнього згоряння, так і електричним мотором, який можна заряджати навіть від звичайної розетки.

Їхньою головною перевагою є можливість їздити виключно на електротязі короткими маршрутами у місті, використовуючи двигун внутрішнього згоряння на довші відстані. Це робить їх ідеальними для регіонів, де мережа зарядних станцій для електромобілів все ще недостатня.

Що планує ЄС

Брюссель хоче посилити спосіб розрахунку коефіцієнта корисності (UF), який показує, який відсоток руху здійснюється в електричному режимі, з 2026 року. Змінені правила можуть знизити екологічні рейтинги PHEV. А це, за словами виробників, зробить інвестування в технологію невигідним.

Європейська асоціація виробників автомобільних компонентів (CLEPA), за підтримки Асоціації дистриб'юторів та виробників автомобільних компонентів (SDCM), наголошує, що гібридні автомобілі з підзарядкою наразі значно зменшують викиди CO2 у містах. Організації зазначають, що найсучасніші моделі PHEV пропонують довший запас ходу на електротязі та швидшу зарядку, що робить їх ще більш екологічними.

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Наслідки рішення

Представники галузі попереджають, що поспішне зниження класу PHEV може призвести до зупинки розвитку технології, яка наразі відіграє ключову перехідну роль між традиційними двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричних авто.

Це небезпечно на тлі труднощів, з якими стикаються виробники електромобілів. Геополітичні кризи, проблеми з доступом до сировини та все ще недостатньо розвинена мережа зарядних станцій уповільнюють темпи трансформації автомобільного ринку. Гібридні електромобілі (PHEV), як перехідна технологія, відіграють важливу роль у скороченні викидів у Європі.

Також припинення підтримки гібридних автомобілів із підзарядкою може негативно вплинути на європейський ринок праці. Зокрема, їхнє виробництво та розробка підтримують тисячі робочих місць в Польщі, Іспанії та Чехії.

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