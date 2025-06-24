Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Самый доступный гибридный автомобиль Toyota в 2025 году

Самый доступный гибридный автомобиль Toyota в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 17:29
Назван самый доступный гибрид Toyota в 2025 году
2025 Toyota Corolla Hybrid Фото: Toyota
Ключові моменти Сколько стоит Надежность и экономия

Одним из самых доступных автомобилей с гибридным двигателем сегодня является Toyota Corolla Hybrid. Японский автопроизводитель выпустил десятки миллионов этих машин в течение многолетнего производства, и гибридные модели являются одними из лучших, предлагая невероятную экономию топлива, отличную безопасность и множество замечательных функций по цене, которая не полностью опустошит бюджеты обычных водителей.

Об этом написал Top Speed.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит

Базовую модель LE продают в США всего за 24 960 долларов — цена, которая делает этот автомобиль настоящей находкой в 2025 году. Например, начальный уровень Hyundai Elantra Hybrid Blue в Америке начинается почти с 27 000 долларов, а базовый седан Honda Civic Sport Hybrid стоит более 30 000 долларов.

Цена Toyota Corolla Hybrid 2025 в Европе отличаться в зависимости от страны, комплектации и дилера. В Германии можно найти объявления о новых Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 2025 года выпуска от 29 950 евро. В Великобритании за наличные можно купить этот гибрид от 28 726 фунтов. В Украине цены на новые Toyota Corolla Hybrid 2025 года стартуют примерно от 1 373 600 грн (31 500 евро) за базовые комплектации.

Также читайте:

Самым популярным автомобилем мира снова стала японская модель

Три причины выбрать Toyota Prius 2025 года

Надежность и экономия

Силовой агрегат автомобиля оснащен 1,8-литровым 4-цилиндровым двигателем, который сочетается с бесступенчатой автоматической коробкой передач и небольшим литий-ионным аккумулятором. Чистая мощность гибридной системы составляет 138 л.с., что обеспечивает посредственный разгон — от 0 до 100 км/ч примерно за девять секунд.

Но Toyota славится другим — созданием невероятно надежных и экономных автомобилей, и Corolla Hybrid не должна разочаровать. Пользователи Edmunds.com поставили модели 2025 года общую оценку 4,1 из 5 баллов. Согласно рейтингу EPA, расход топлива составляет 4,7 л на 100 км пути в городе, 5,47 л/100 км на шоссе и 5 л/100 км в смешанном цикле.

Также читайте:

Почему Toyota назвала люксовый бренд авто Lexus

Какой подержанный кроссовер Toyota лучше новых авто в 2025 году

авто советы автомобиль гибрид Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации