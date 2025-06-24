Назван самый доступный гибрид Toyota в 2025 году

2025 Toyota Corolla Hybrid Фото: Toyota

Одним из самых доступных автомобилей с гибридным двигателем сегодня является Toyota Corolla Hybrid. Японский автопроизводитель выпустил десятки миллионов этих машин в течение многолетнего производства, и гибридные модели являются одними из лучших, предлагая невероятную экономию топлива, отличную безопасность и множество замечательных функций по цене, которая не полностью опустошит бюджеты обычных водителей.

Об этом написал Top Speed.

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Базовую модель LE продают в США всего за 24 960 долларов — цена, которая делает этот автомобиль настоящей находкой в 2025 году. Например, начальный уровень Hyundai Elantra Hybrid Blue в Америке начинается почти с 27 000 долларов, а базовый седан Honda Civic Sport Hybrid стоит более 30 000 долларов.

Цена Toyota Corolla Hybrid 2025 в Европе отличаться в зависимости от страны, комплектации и дилера. В Германии можно найти объявления о новых Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 2025 года выпуска от 29 950 евро. В Великобритании за наличные можно купить этот гибрид от 28 726 фунтов. В Украине цены на новые Toyota Corolla Hybrid 2025 года стартуют примерно от 1 373 600 грн (31 500 евро) за базовые комплектации.

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Надежность и экономия

Силовой агрегат автомобиля оснащен 1,8-литровым 4-цилиндровым двигателем, который сочетается с бесступенчатой автоматической коробкой передач и небольшим литий-ионным аккумулятором. Чистая мощность гибридной системы составляет 138 л.с., что обеспечивает посредственный разгон — от 0 до 100 км/ч примерно за девять секунд.

Но Toyota славится другим — созданием невероятно надежных и экономных автомобилей, и Corolla Hybrid не должна разочаровать. Пользователи Edmunds.com поставили модели 2025 года общую оценку 4,1 из 5 баллов. Согласно рейтингу EPA, расход топлива составляет 4,7 л на 100 км пути в городе, 5,47 л/100 км на шоссе и 5 л/100 км в смешанном цикле.

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