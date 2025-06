Почему бренд люксовых автомобилей Toyota получил название Lexus

Автомобили Lexus. Фото: autobuzz.my

Сегодня Lexus является известным брендом роскошных автомобилей, но мало кто задумывался, откуда взялось это название. В отличие от автомобильных брендов, названных в честь владельцев, таких как Ford или Mercedes-Benz, Toyota создала вокруг названия своей марки люксовых машин атмосферу таинственности.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Начало проекта

В 1980-х к руководству Toyota пришла смелая идея создать подразделение высококлассных автомобилей класса люкс, чтобы конкурировать с Mercedes и BMW. Компания хотела изменить взгляд водителей на японскую инженерию, создав продукт, который мог стоять на одном уровне с лучшими европейскими машинами.

Интересно, что проект имел кодовое название F1 (хотя и не связанное с гонками). Как только первый автомобиль был готов, понадобилось название, которое бы соответствовало амбициям.

Дорогое название

Существует давняя городская легенда, что Lexus означает что-то вроде Luxury Export to the US (люксовый экспорт в США). Звучит довольно правдоподобно, но Toyota ни разу официально это не подтверждала.

На самом деле Toyota сотрудничала с фирмой Saatchi & Saatchi, которая заключила контракт с консалтинговой фирмой по имиджу Lippincott & Margulies для разработки названия бренда. Они предоставили потенциальный список из более чем 200 названий. Как ни странно, Lexus в этом перечне не было.

Сначала планировалось использовать название Alexis, но оно звучало слишком похоже на имя человека и не совсем подходило для автомобиля. Поэтому они сократили его, придали футуристический оттенок и получился Lexus.

Это название ничего не значит, но оно звучит как нечто современное и элегантное, без привязки к какой-то одной идее или месту. К тому же оно легко произносится на большинстве языков мира.

Toyota хотела построить бренд, основанный на эмоциях и опыте, а не на наследии. И эта стратегия сработала. С момента запуска в 1989 году Lexus превратился в одного из самых уважаемых производителей автомобилей класса люкс на планете.

Ранее мы писали, почему Toyota назвала одну из лучших моделей Camry. Также эксперты выяснили, сколько водители вынуждены платить за популярные новые авто в Украине.