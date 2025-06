Чому бренд люксових автомобілів Toyota отримав назву Lexus

Автомобілі Lexus. Фото: autobuzz.my

Сьогодні Lexus є відомим брендом розкішних автомобілів, але мало хто замислювався, звідки взялася ця назва. На відміну від автомобільних брендів, названих на честь власників, таких як Ford або Mercedes-Benz, Toyota створила навколо назви своєї марки люксових машин атмосферу таємничості.

Про це написав Slash Gear.

Початок проєкту

У 1980-х до керівництва Toyota прийшла смілива ідея створити підрозділ висококласних автомобілів класу люкс, щоб конкурувати з Mercedes та BMW. Компанія хотіла змінити погляд водіїв на японську інженерію, створивши продукт, який міг стояти на одному рівні з найкращими європейськими машинами.

Цікаво, що проєкт мав кодову назву F1 (хоча й не пов'язану з перегонами). Щойно перший автомобіль був готовий, знадобилася назва, яка б відповідала амбіціям.

Дорога назва

Існує давня міська легенда, що Lexus означає щось на кшталт Luxury Export to the US (люксовий експорт до США). Звучить досить імовірно, але Toyota жодного разу офіційно це не підтверджувала.

Насправді Toyota співпрацювала з фірмою Saatchi & Saatchi, яка уклала контракт з консалтинговою фірмою з іміджу Lippincott & Margulies для розробки назви бренду. Вони надали потенційний список з понад 200 назв. Як не дивно, Lexus у цьому переліку не було.

Спочатку планувалося використати назву Alexis, але вона звучала надто схоже на ім'я людини та не зовсім підходило для автомобіля. Тож вони скоротили його, надали футуристичного відтінку й вийшов Lexus.

Ця назва нічого не означає, але вона звучить як щось сучасне та елегантне, без прив'язки до якоїсь однієї ідеї чи місця. До того ж вона легко промовляється більшістю мов світу.

Toyota хотіла побудувати бренд, заснований на емоціях та досвіді, а не на спадщині. І ця стратегія спрацювала. З моменту запуску в 1989 році Lexus перетворився на одного з найшанованіших виробників автомобілів класу люкс на планеті.

