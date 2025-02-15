Вісім недоліків автомобілів Lexus — що потрібно знати перед купівлею

2025 Lexus RC. Фото: caranddriver.com

Lexus відомий плавністю їзди, розкішним інтер’єром та надзвичайною надійністю. Попри любов до цього бренду, деякі власники все одно стикаються з прикрими та неочікуваними розчаруваннями.

Про це написав Motor Biscuit.

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Дорогий ремонт та обслуговування

Автомобілі Lexus відомі своєю надійністю, але коли щось піде не так, ремонт може коштувати дорого. Регулярне технічне обслуговування також, як правило, дорожче.

Застарілі технології

Інформаційно-розважальна система часто здається застарілою, з незграбними елементами керування та інтерфейсом тачпада, який розчаровує. Багато власників використовують свій смартфон замість вбудованої системи.

Консервативний стиль

Автомобілі Lexus вишукані, але деяким моделям не вистачає сміливого, агресивного стилю, характерного для конкурентів — BMW або Mercedes.

Не вистачає спортивності

Навіть у комплектаціях F Sport багато моделей не забезпечують такої ж чіткої керованості чи захопливого прискорення, як німецькі суперники.

Обмежені можливості налаштування

Lexus не пропонує стільки можливостей налаштування, як інші марки класу люкс. Це може бути неприємним, якщо власник бажає отримати конкретні оновлення, не сплачуючи за весь пакет.

Маленькі задні сидіння

Седани та купе Lexus часто мають тісні задні сидіння, особливо в моделях IS або RC. Навіть деякі позашляховики не пропонують найпросторіші сидіння другого ряду.

Перепродажна вартість

Великі седани, такі як LS, втрачають вартість швидше, ніж позашляховики. Якщо плануєте перепродаж, треба бути готовим до можливих втрат.

Занадто м’яка їзда

Lexus відомий своєю плавною та комфортною поїздкою, але деякі водії вважають підвіску надто м’якою, що робить враження від водіння відірваними, особливо порівняно зі спортивнішими конкурентами.

Раніше експерти назвали Lexus NX (2014-2021) найнадійнішим вживаним авто. Також ми писали, що Lexus у 2025 році випустить фінальну модель культового автомобіля.