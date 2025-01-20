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Lexus випускає фінальну модель культового авто

20 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Lexus представляє фінальну модель легендарного купе
Lexus RC F Final Edition. Фото: Lexus
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Lexus у листопаді 2025 року завершує виробництво легендарних купе RC та RC F та випускає прощальну версію автомобілів — Final Edition. Партія буде обмежена 200 одиницями доступними лише для японських та американських покупців.

Про це повідомив Cars Coops.

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Зміни у дизайні

Lexus RC F Final Edition 2025 виділяється 19-дюймовими легкосплавними дисками BBS з гладким покриттям Metal Star Gloss Black у поєднанні з червоними супортами для гальм Brembo. Крім чорних дзеркал, RC F хизується кузовом з вуглецевого волокна, включаючи спліттер, дифузор, активне антикрило та дах.

Візуальні оновлення лише для японської версії RC Final Edition обмежуються 19-дюймовими легкосплавними дисками Enkei, оздобленими "розбризкуваною фарбою", червоними гальмівними супортами та чорними ковпаками дзеркал, акцентованими димчастими вставками. Варіанти кольорів додають певної різноманітності: RC пропонує дев’ять відтінків, а RC F — сім (чотири для ринку США).

Lexus RC F Final Edition 2025.
Фото: Lexus

Всередині обидві моделі мають оздоблення Black & Flare Red та значки Final Edition. Оббивка зі шкіри та ультразамші з червоною контрастною стрічкою створює спортивну атмосферу в поєднанні з карбоновими вставками.

Що під капотом

Lexus RC F Final Edition зберігає атмосферний 5-літровий V8 потужністю 466 к.с. При цьому в компанії стверджують, що двигун був додатково доопрацьований. Інженери Lexus також вдосконалили диференціал обмеженого тертя для ще кращого відгуку під час прискорення.

Наявність і ціна

З моменту свого запуску у 2014 році Lexus RC було продано близько 79 000 одиниць у 62 країнах. Орієнтованого на продуктивність RC F реалізували 12 000 одиниць у 57 країнах. Попри такі скромні цифри, Lexus заявив, що Final Edition — це жест вдячності лояльним клієнтам.

Фінальні версії купе вже доступні для замовлення в Японії. Ціна починається від 42 700 доларів за RC300 Final Edition та досягає 87 300 доларів за RC F Final Edition з двигуном V8.

Раніше британське видання What Car назвало найнадійнішим вживаним авто у 2024 році Lexus NX. А американське видання Motor1 визнало новий Lexus GX550 найкращим позашляховиком 2024 року.

США Японія авто автомобіль спорткар виробництво

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