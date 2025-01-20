Lexus представляет финальную модель легендарного купе

Lexus RC F Final Edition. Фото: Lexus

Lexus в ноябре 2025 года завершает производство легендарных купе RC и RC F и выпускает прощальную версию автомобилей — Final Edition. Партия будет ограничена 200 единицами доступными только для японских и американских покупателей.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Изменения в дизайне

Lexus RC F Final Edition 2025 выделяется 19-дюймовыми легкосплавными дисками BBS с гладким покрытием Metal Star Gloss Black в сочетании с красными суппортами для тормозов Brembo. Помимо черных зеркал, RC F щеголяет кузовом из углеродного волокна, включая сплиттер, диффузор, активное антикрыло и крышу.

Визуальные обновления только для японской версии RC Final Edition ограничиваются 19-дюймовыми легкосплавными дисками Enkei, украшенными "разбрызганной краской", красными тормозными суппортами и черными колпаками зеркал, акцентированными дымчатыми вставками. Варианты цветов добавляют определенного разнообразия: RC предлагает девять оттенков, а RC F — семь (четыре для рынка США).

Фото: Lexus

Внутри обе модели имеют отделку Black & Flare Red и значки Final Edition. Обивка из кожи и ультразамши с красной контрастной лентой создает спортивную атмосферу в сочетании с карбоновыми вставками.

Что под капотом

Lexus RC F Final Edition сохраняет атмосферный 5-литровый V8 мощностью 466 л.с. При этом в компании утверждают, что двигатель был дополнительно доработан. Инженеры Lexus также усовершенствовали дифференциал ограниченного трения для еще лучшего отклика во время ускорения.

Наличие и цена

С момента своего запуска в 2014 году Lexus RC было продано около 79 000 единиц в 62 странах. Ориентированного на производительность RC F реализовали 12 000 единиц в 57 странах. Несмотря на такие скромные цифры, Lexus заявил, что Final Edition — это жест благодарности лояльным клиентам.

Финальные версии купе уже доступны для заказа в Японии. Цена начинается от 42 700 долларов за RC300 Final Edition и достигает 87 300 долларов за RC F Final Edition с двигателем V8.

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