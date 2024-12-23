Самый надежный и ненадежный автомобиль в 2024 году — обзор и рекомендации

2021 Lexus NX Фото: caranddriver.com

Одним из главных критериев выбора автомобиля является общая надежность, ведь никто не желает до бесконечности ремонтировать свое транспортное средство. Как узнать, машина станет верным другом или неприятным врагом?

Британское издание What Car совместно с MotorEasy опросили 29 967 водителей, чтобы узнать о самой надежной и ненадежной машине в 2024 году.

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Самый надежный: Lexus NX (2014-2021)

Фото: caranddriver.com

Рейтинг надежности 100%

Lexus NX предыдущего поколения — лучший выбор, если хотите безотказный семейный кроссовер, который два года подряд побеждает в рейтинге надежности. В прошлом году только 2% владельцев сообщили, что имели незначительные сбои в работе, сегодня ни один из них не пожаловался о каких-либо неисправностях. Это означает, что почти все водители NX прожили два года без поломок и неожиданных счетов.

Самый ненадежный: Nissan Juke (2019-до сих пор)

Фото: Nissan

Рейтинг надежности 50%

Nissan Juke второго поколения — доступный компактный кроссовер с умным и практичным интерьером и привлекательным внешним стилем. В то же время — это самая плохая модель по надежности.

Почти треть (31%) Juke вышли из строя, а 80% из них оказались непригодными для управления из-за своих неисправностей. Проблемы с 12-вольтовой батареей были чаще всего упоминаемыми, а за ними шли неприятности с двигателем. Также жаловались на неисправности тормозной и топливной систем и электрических компонентов. Владельцы сообщили, что 66% их автомобилей стояли на ремонте более недели.

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