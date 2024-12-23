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Названо найбільш надійне та ненадійне вживані авто

23 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найбільш надійний та ненадійний автомобіль у 2024 році — огляд та рекомендації
2021 Lexus NX Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Одним з головних критеріїв вибору автомобіля є загальна надійність, адже ніхто не бажає нескінченно ремонтувати свій транспортний засіб. Як дізнатися, машина стане вірним другом чи неприємним ворогом?

Британське видання What Car спільно з MotorEasy опитали 29 967 водіїв, щоб дізнатися про найнадійнішу та найненадійнішу машини у 2024 році.

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Найнадійніший: Lexus NX (2014-2021)

Названі найбільш надійне та ненадійне вживане авто - фото 1
Фото: caranddriver.com
  • Рейтинг надійності 100%

Lexus NX попереднього покоління — найкращий вибір, якщо бажаєте безвідмовний сімейний кросовер, який два роки поспіль перемагає в рейтингу надійності. Торік лише 2% власників повідомили, що мали незначні збої в роботі, сьогодні жоден з них не поскаржився про будь-які несправності. Це означає, що майже всі водії NX прожили два роки без жодних поломок та несподіваних рахунків. 

Найненадійніший: Nissan Juke (2019-дотепер)

Названі найбільш надійне та ненадійне вживане авто - фото 2
Фото: Nissan
  • Рейтинг надійності 50%

Nissan Juke другого покоління — доступний компактний кросовер з розумним та практичним інтер’єром й привабливим зовнішнім стилем. Водночас — це найгірша модель щодо надійності.

Майже третина (31%) Juke вийшли з ладу, а 80% з них стали непридатними для керування через свої несправності. Проблеми з 12-вольтовою батареєю були найчастіше згадуваними, а за ними йшли негаразди з двигуном. Також скаржилися на несправності гальмівної та паливної систем та різних електричних компонентів. Власники повідомили, що 66% їхніх авто стояли на ремонті понад тиждень.

Раніше американські експерти назвали найкращий позашляховик 2024 року. Також ми писали, після якого пробігу потрібно продавати автомобіль.

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