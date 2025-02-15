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Названы восемь недостатков автомобилей Lexus

15 февраля 2025 11:25
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Восемь недостатков автомобилей Lexus — что нужно знать перед покупкой
2025 Lexus RC. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Lexus известен плавностью езды, роскошным интерьером и чрезвычайной надежностью. Несмотря на любовь к этому бренду, некоторые владельцы все равно сталкиваются с досадными и неожиданными разочарованиями.

Об этом написал Motor Biscuit.

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  • Дорогой ремонт и обслуживание

Автомобили Lexus известны своей надежностью, но когда что-то пойдет не так, ремонт может стоить дорого. Регулярное техническое обслуживание также, как правило, дороже.

  • Устаревшие технологии

Информационно-развлекательная система часто кажется устаревшей, с неуклюжими элементами управления и интерфейсом тачпада, который разочаровывает. Многие владельцы используют свой смартфон вместо встроенной системы.

  • Консервативный стиль

Автомобили Lexus изысканные, но некоторым моделям не хватает смелого, агрессивного стиля, характерного для конкурентов — BMW или Mercedes.

  • Не хватает спортивности

Даже в комплектациях F Sport многие модели не обеспечивают такой же четкой управляемости или захватывающего ускорения, как немецкие соперники.

  • Ограниченные возможности настройки

Lexus не предлагает столько возможностей настройки, как другие марки класса люкс. Это может быть неприятным, если владелец желает получить конкретные обновления, не платя за весь пакет.

  • Маленькие задние сиденья

Седаны и купе Lexus часто имеют тесные задние сиденья, особенно в моделях IS или RC. Даже некоторые внедорожники не предлагают самые просторные сиденья второго ряда.

  • Перепродажная стоимость

Большие седаны, такие как LS, теряют стоимость быстрее, чем внедорожники. Если планируете перепродажу, надо быть готовым к возможным потерям.

  • Слишком мягкая езда

Lexus известен своей плавной и комфортной поездкой, но некоторые водители считают подвеску слишком мягкой, что делает впечатления от вождения оторванными, особенно по сравнению с более спортивными конкурентами.

Ранее эксперты назвали Lexus NX (2014-2021) самым надежным подержанным авто. Также мы писали, что Lexus в 2025 году выпустит финальную модель культового автомобиля.

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