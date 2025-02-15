Восемь недостатков автомобилей Lexus — что нужно знать перед покупкой

2025 Lexus RC. Фото: caranddriver.com

Lexus известен плавностью езды, роскошным интерьером и чрезвычайной надежностью. Несмотря на любовь к этому бренду, некоторые владельцы все равно сталкиваются с досадными и неожиданными разочарованиями.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Дорогой ремонт и обслуживание

Автомобили Lexus известны своей надежностью, но когда что-то пойдет не так, ремонт может стоить дорого. Регулярное техническое обслуживание также, как правило, дороже.

Устаревшие технологии

Информационно-развлекательная система часто кажется устаревшей, с неуклюжими элементами управления и интерфейсом тачпада, который разочаровывает. Многие владельцы используют свой смартфон вместо встроенной системы.

Консервативный стиль

Автомобили Lexus изысканные, но некоторым моделям не хватает смелого, агрессивного стиля, характерного для конкурентов — BMW или Mercedes.

Не хватает спортивности

Даже в комплектациях F Sport многие модели не обеспечивают такой же четкой управляемости или захватывающего ускорения, как немецкие соперники.

Ограниченные возможности настройки

Lexus не предлагает столько возможностей настройки, как другие марки класса люкс. Это может быть неприятным, если владелец желает получить конкретные обновления, не платя за весь пакет.

Маленькие задние сиденья

Седаны и купе Lexus часто имеют тесные задние сиденья, особенно в моделях IS или RC. Даже некоторые внедорожники не предлагают самые просторные сиденья второго ряда.

Перепродажная стоимость

Большие седаны, такие как LS, теряют стоимость быстрее, чем внедорожники. Если планируете перепродажу, надо быть готовым к возможным потерям.

Слишком мягкая езда

Lexus известен своей плавной и комфортной поездкой, но некоторые водители считают подвеску слишком мягкой, что делает впечатления от вождения оторванными, особенно по сравнению с более спортивными конкурентами.

Ранее эксперты назвали Lexus NX (2014-2021) самым надежным подержанным авто. Также мы писали, что Lexus в 2025 году выпустит финальную модель культового автомобиля.