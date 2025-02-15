Восемь недостатков автомобилей Lexus — что нужно знать перед покупкой

Названы восемь недостатков автомобилей Lexus
Lexus известен плавностью езды, роскошным интерьером и чрезвычайной надежностью. Несмотря на любовь к этому бренду, некоторые владельцы все равно сталкиваются с досадными и неожиданными разочарованиями.
Об этом написал Motor Biscuit.
- Дорогой ремонт и обслуживание
Автомобили Lexus известны своей надежностью, но когда что-то пойдет не так, ремонт может стоить дорого. Регулярное техническое обслуживание также, как правило, дороже.
- Устаревшие технологии
Информационно-развлекательная система часто кажется устаревшей, с неуклюжими элементами управления и интерфейсом тачпада, который разочаровывает. Многие владельцы используют свой смартфон вместо встроенной системы.
- Консервативный стиль
Автомобили Lexus изысканные, но некоторым моделям не хватает смелого, агрессивного стиля, характерного для конкурентов — BMW или Mercedes.
- Не хватает спортивности
Даже в комплектациях F Sport многие модели не обеспечивают такой же четкой управляемости или захватывающего ускорения, как немецкие соперники.
- Ограниченные возможности настройки
Lexus не предлагает столько возможностей настройки, как другие марки класса люкс. Это может быть неприятным, если владелец желает получить конкретные обновления, не платя за весь пакет.
- Маленькие задние сиденья
Седаны и купе Lexus часто имеют тесные задние сиденья, особенно в моделях IS или RC. Даже некоторые внедорожники не предлагают самые просторные сиденья второго ряда.
- Перепродажная стоимость
Большие седаны, такие как LS, теряют стоимость быстрее, чем внедорожники. Если планируете перепродажу, надо быть готовым к возможным потерям.
- Слишком мягкая езда
Lexus известен своей плавной и комфортной поездкой, но некоторые водители считают подвеску слишком мягкой, что делает впечатления от вождения оторванными, особенно по сравнению с более спортивными конкурентами.
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