Названо найбільш доступний гібрид Toyota у 2025 році

2025 Toyota Corolla Hybrid Фото: Toyota

Одним з найдоступніших автомобілів з гібридним двигуном сьогодні є Toyota Corolla Hybrid. Японський автовиробник випустив десятки мільйонів цих машин протягом багаторічного виробництва, й гібридні моделі є одними з найкращих, пропонуючи неймовірну економію палива, відмінну безпеку та безліч чудових функцій за ціною, яка не повністю спустошить бюджети звичайних водіїв.

Про це написав Top Speed.

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Скільки коштує

Базову модель LE продають в США лише за 24 960 доларів — ціна, яка робить цей автомобіль справжньою знахідкою у 2025 році. Наприклад, початковий рівень Hyundai Elantra Hybrid Blue в Америці починається майже з 27 000 доларів, а базовий седан Honda Civic Sport Hybrid коштує понад 30 000 доларів.

Ціна Toyota Corolla Hybrid 2025 в Європі відрізнятися залежно від країни, комплектації та дилера. В Німеччині можна знайти оголошення про нові Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 2025 року випуску від 29 950 євро. У Великій Британії за готівку можна купити цей гібрид від 28 726 фунтів. В Україні ціни на нові Toyota Corolla Hybrid 2025 року стартують приблизно від 1 373 600 грн (31 500 євро) за базові комплектації.

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Надійність та економія

Силовий агрегат автомобіля оснащений 1,8-літровим 4-циліндровим двигуном, що поєднується з безступеневою автоматичною коробкою передач та невеликим літій-іонним акумулятором. Чиста потужність гібридної системи становить 138 к.с., що забезпечує посередній розгін — від 0 до 100 км/год приблизно за дев'ять секунд.

Але Toyota славиться іншим — створенням неймовірно надійних та економних автомобілів, й Corolla Hybrid не повинна розчарувати. Користувачі Edmunds.com поставили моделі 2025 року загальну оцінку 4,1 з 5 балів. Згідно з рейтингом EPA, витрата палива становить 4,7 л на 100 км шляху у місті, 5,47 л/100 км на шосе та 5 л/100 км у змішаному циклі.

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