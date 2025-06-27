Почему производители сознательно не увеличивают запас хода гибридов

Hyundai Santa Fe Hybrid против Toyota Highlander Hybrid. Фото: edmunds.com

Гибридные авто с подзарядкой от сети (PHEV) считаются переходной технологией между машинами с двигателями внутреннего сгорания и электромобилями. Но ведущие производители таких моделей сознательно не стремятся к увеличению запаса хода исключительно на электротяге.

Об этом написал АвтоСвит.

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Ради баланса

Новое законодательство Евросоюза стимулирует выпуск PHEV с батареями повышенной емкости. Но, например, Toyota и Hyundai делают ставку на оптимальный баланс.

Директор по маркетингу и разработке продуктов в Toyota Motor Europe Андреа Карлуччи назвал запас хода RAV4 PHEV 100 км "хорошим балансом". Также он подчеркнул, что установка более мощных батарей делает гибрид значительно дороже.

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Чрезмерные цены

Гендиректор Hyundai Europe Ксавье Мартине заявил, что усложнение PHEV делает их неоправданно дорогими. Также, по его мнению, привлекательность гибридов в Европе может уже вскоре пойти на спад, ведь в законодательстве ЕС в 2028 году ожидаются изменения.

Производители видят в PHEV ступеньку к электромобилям, которая предлагает водителям поездки на электричестве без забот о запасе хода. Но они убеждены, что чрезмерное увеличение батарей ради формального снижения выбросов или рекордных цифр противоречит цели сделать технологию доступной для массового потребителя.

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