Чому виробники свідомо не збільшують запас ходу гібридів

Hyundai Santa Fe Hybrid проти Toyota Highlander Hybrid. Фото: edmunds.com

Гібридні авто з підзарядкою від мережі (PHEV) вважаються перехідною технологією між машинами з двигунами внутрішнього згоряння та електромобілями. Але провідні виробники таких моделей свідомо не прагнуть збільшення запасу ходу виключно на електротязі.

Про це написав АвтоСвіт.

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Задля балансу

Нове законодавство Євросоюзу стимулює випуск PHEV з батареями підвищеної місткості. Але, наприклад, Toyota та Hyundai роблять ставку на оптимальний баланс.

Директор з маркетингу та розробки продуктів у Toyota Motor Europe Андреа Карлуччі назвав запас ходу RAV4 PHEV 100 км "гарним балансом". Також він підкреслив, що встановлення потужніших батарей робить гібрид значно дорожчим.

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Надмірні ціни

Гендиректор Hyundai Europe Ксав’є Мартіне заявив, що ускладнення PHEV робить їх невиправдано дорогими. Також, на його думку, привабливість гібридів в Європі може вже незабаром піти на спад, адже в законодавстві ЄС у 2028 році очікуються зміни.

Виробники бачать у PHEV сходинку до електромобілів, яка пропонує водіям поїздки на електриці без турбот про запас ходу. Але вони переконані, що надмірне збільшення батарей задля формального зниження викидів чи рекордних цифр суперечить меті зробити технологію доступною для масового споживача.

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