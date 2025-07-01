Наскільки надійні плагін-гібридні авто Toyota

2025 Toyota Prius PHEV Фото: Toyota

На папері гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі (PHEV) здаються золотою серединою між авто на бензині та електромобілями, та зазвичай можуть проїхати виключно на електротязі близько 50-80 км. Втім, на практиці складність цієї подвійної конфігурації силового агрегату призводить до проблем з надійністю.

Про це повідомив Slash Gear.

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Загальна надійність PHEV

За даними Consumer Reports (CR), до кінця 2024 року PHEV мали на 70% більше проблем з надійністю, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння та класичні гібридні автомобілі (HEV). Це величезний розрив, але все ж менший, ніж показник 146%, про який повідомлялося у 2023 році. Отже, за рік відбулося суттєве покращення. При цьому CR включила Toyota RAV4 Prime PHEV до свого списку десяти найнадійніших автомобілів.

JD Power оцінила надійність RAV4 Prime 2021 як "чудову" (87 балів зі 100). Це був рік дебюту варіанту гібридного автомобіля бестселера RAV4.

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Найдоступніший гібридний автомобіль Toyota у 2025 році

Новітні PHEV

У 2025 році покупці Toyota PHEV мають вибір з двох моделей — RAV4 Plug-In Hybrid та Prius Plug-In Hybrid.

Надійності варіантів Prius PHEV підтверджено значком CR Recommended ("CR рекомендує"). Це схвалення Consumer Reports, яке вказує на те, що продукт з відзнакою пройшов оцінку.

Prius Prime отримав це схвалення за модельні роки 2017, 2018 та 2020–2022. Prius Plug-In Hybrid 2025 року також має схвалення від CR. Його аналог RAV4 Plug-In Hybrid отримав аналогічні нагороди за 2022–2025 роки.

2025 Toyota RAV4 PHEV Фото: usnews.com

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