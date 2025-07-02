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Головна Авто Як Tesla вперше поступилася Toyota

Як Tesla вперше поступилася Toyota

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 07:25
Як Toyota вперше перемогла Tesla
2024 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

За даними Jato Dynamics, Toyota RAV4 став найпопулярнішим автомобілем світу минулого року. До цього лідерство утримував інший кросовер — електромобіль Tesla Model Y.

Про це повідомив MMR.

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Успіхи RAV4

Toyota RAV4, відомий також під маркою Wildlander на деяких ринках, утвердився як один з найпопулярніших автомобілів. За підсумками минулого року світові продажі RAV4 досягли 1 187 000 автомобілів, що на 11% більше в порівнянні з 2023 роком. Цей показник дозволив RAV4 здобути перше місце у світовому рейтингу продажів, випередивши електромобіль Tesla Model Y.

Tesla Model Y зафіксував невелике падіння продажів — на 3% до 1 185 000 одиниць. Проте цей результат усе ще свідчить про високу популярність електромобіля. Але конкуренція між цими двома моделями вказує на зміну споживчих уподобань.

Цікаво, що на ринку США Toyota RAV4 також перевершив результати популярного серед американців Ford F-150 (без урахування важких версій Super Duty).

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Найпопулярніші автомобілі світу

У ТОП-10 автомобілів 2024 року також потрапили:

  • Toyota Corolla Cross
  • Honda CR-V
  • Toyota Corolla Sedan
  • Toyota Hilux
  • Ford F-150
  • Toyota Camry
  • Tesla Model 3
  • BYD Qin

Присутність китайського бренду BYD у цьому рейтингу вражає та свідчить про зростання впливу виробників з КНР на міжнародному авторинку. З огляду на ці результати, варто очікувати подальший розвиток конкуренції між традиційними автомобільними брендами та новими гравцями на ринку.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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