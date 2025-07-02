Як Toyota вперше перемогла Tesla

2024 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

За даними Jato Dynamics, Toyota RAV4 став найпопулярнішим автомобілем світу минулого року. До цього лідерство утримував інший кросовер — електромобіль Tesla Model Y.

Про це повідомив MMR.

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Успіхи RAV4

Toyota RAV4, відомий також під маркою Wildlander на деяких ринках, утвердився як один з найпопулярніших автомобілів. За підсумками минулого року світові продажі RAV4 досягли 1 187 000 автомобілів, що на 11% більше в порівнянні з 2023 роком. Цей показник дозволив RAV4 здобути перше місце у світовому рейтингу продажів, випередивши електромобіль Tesla Model Y.

Tesla Model Y зафіксував невелике падіння продажів — на 3% до 1 185 000 одиниць. Проте цей результат усе ще свідчить про високу популярність електромобіля. Але конкуренція між цими двома моделями вказує на зміну споживчих уподобань.

Цікаво, що на ринку США Toyota RAV4 також перевершив результати популярного серед американців Ford F-150 (без урахування важких версій Super Duty).

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У ТОП-10 автомобілів 2024 року також потрапили:

Toyota Corolla Cross

Honda CR-V

Toyota Corolla Sedan

Toyota Hilux

Ford F-150

Toyota Camry

Tesla Model 3

BYD Qin

Присутність китайського бренду BYD у цьому рейтингу вражає та свідчить про зростання впливу виробників з КНР на міжнародному авторинку. З огляду на ці результати, варто очікувати подальший розвиток конкуренції між традиційними автомобільними брендами та новими гравцями на ринку.

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