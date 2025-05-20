Назван самый надежный подержанный Audi за последние 15 лет

2010 Audi A6 Фото: carbuzz.com

Сегодня Audi обслуживает все сегменты премиального автомобильного рынка, впрочем, одна вещь, с которой марка не всегда справлялась, — надежность. В прошлом многие модели имели серьезные проблемы, а бренд еще и очень дорогой в ремонте и обслуживании.

Какие подержанные автомобили Audi можно считать надежными, написал Hot Cars.

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Audi A6 2010 года

Когда речь идет о надежности, A6 2010 года выпуска — это, безусловно, лучший Audi на рынке. По рейтингу качества и надежности JD Power он получил 89 баллов из 100.

По оценке CarEdge, авто имеет меньшую вероятность нуждаться в капитальном ремонте в течение первых 5 лет (28%), чем некоторые его конкуренты. Однако его обслуживание довольно дорогое — 913 долларов в год, по данным RepairPal.

A6 долгое время была одной из основных моделей Audi. Это большой автомобиль представительского класса. Он доступен как седан или универсал, и всегда имел разнообразные варианты двигателей. В 2010 году можно было выбрать: от 2-литрового турбодизеля до 4,2-литрового V8. Это даже не учитывая модели S6 и RS6, которые обе использовали V10, разработанный Lamborghini.

Мощность автомобиля колебалась от 134 л.с. (2-литровый рядный 4-цилиндровый турбодизель) до 345 л.с. (4,2-литровый бензиновый V8). Машина продавалась в переднеприводном и полноприводном вариантах с 6-ступенчатой механикой, 6-ступенчатым автоматом или вариатором.

Другие надежные модели Audi

2013 Audi А4 — рейтинг качества и надежности JD Power: 87/100

— рейтинг качества и надежности JD Power: 87/100 2016 Audi ТТ — 87/100

— 87/100 2017 Audi А5 — 86/100

— 86/100 2016 Audi А4 — 85/100

— 85/100 2018 Audi А4 — 85/100

— 85/100 2017 Audi А6 — 85/100

— 85/100 2016 Audi А3 — 83/100

— 83/100 2018 Audi А3 — 81/100

— 81/100 2019 Audi Q5 — 76/100

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