Названо найнадійніший вживаний Audi за останні 15 років

2010 Audi A6 Фото: carbuzz.com

Сьогодні Audi обслуговує всі сегменти преміального автомобільного ринку, втім, одна річ, з якою марка не завжди впоралася, — надійність. У минулому чимало моделей мали серйозні проблеми, а бренд ще й дуже дорогий у ремонті та обслуговуванні.

Які вживані автомобілі Audi можна вважати надійними, написав Hot Cars.

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Audi A6 2010 року

Коли йдеться про надійність, A6 2010 року випуску – це, безумовно, найкращий Audi на ринку. За рейтингом якості та надійності JD Power він отримав 89 балів зі 100.

За оцінкою CarEdge, авто має меншу ймовірність потребувати капітального ремонту протягом перших 5 років (28%), ніж деякі його конкуренти. Однак його обслуговування досить дороге — 913 доларів на рік, за даними RepairPal.

A6 довгий час була однією з основних моделей Audi. Це великий автомобіль представницького класу. Він доступний як седан або універсал, й завжди мав різноманітні варіанти двигунів. У 2010 році можна було вибрати: від 2-літрового турбодизеля до 4,2-літрового V8. Це навіть не враховуючи моделі S6 та RS6, які обидві використовували V10, розроблений Lamborghini.

Потужність автомобіля коливалася від 134 к.с. (2-літровий рядний 4-циліндровий турбодизель) до 345 к.с. (4,2-літровий бензиновий V8). Машина продавалася у передньопривідному та повнопривідному варіантах з 6-ступеневою механікою, 6-ступеневим автоматом або варіатором.

Інші надійні моделі Audi

2013 Audi А4 — рейтинг якості та надійності JD Power: 87/100

— рейтинг якості та надійності JD Power: 87/100 2016 Audi ТТ — 87/100

— 87/100 2017 Audi А5 — 86/100

— 86/100 2016 Audi А4 — 85/100

— 85/100 2018 Audi А4 — 85/100

— 85/100 2017 Audi А6 — 85/100

— 85/100 2016 Audi А3 — 83/100

— 83/100 2018 Audi А3 — 81/100

— 81/100 2019 Audi Q5 — 76/100

Раніше ми писали, як Audi шокувала своїх шанувальників. Також пояснювали, чому компанія Audi серйозно прорахувалася.