Подержанные автомобили BMW 5-й серии: стоит ли купить

2016 BMW 5-й серии Фото: edmunds.com

Если нужен хороший подержанный седан не за все деньги мира, стоит рассмотреть четвертое-седьмое поколение BMW 5-й серии. Эти машины достаточно новые, чтобы иметь доступные данные об их надежности, но и старые, чтобы избежать зависимости от сложной электроники роскошных автомобилей BMW.

Об этом написал Car Buzz.

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4-е поколение (E39): 1997-2003

Самый высокий рейтинг JD Power: оценка не проводилась

Это поколение (E39) является одним из самых любимых в пятой серии благодаря почти идеальному сочетанию атмосферы старой школы и современного комфорта. По сравнению с Mercedes-Benz E-Class, этот BMW приятнее в управлении, сохраняя при этом ощущение комфортной роскоши.

Лишь несколько модельных лет портят репутацию этого поколения: 2002 и 2003, которые получили десятки жалоб — от пожара электросети до внезапной потери мощности при движении, остановки работы вентилятора радиатора и неисправных катушек зажигания. Несколько водителей сообщали о пробуксовке гидротрансформатора.

Среди относительно немногих отзывов заметными является сага с подушками безопасности Takata, которые могли взорваться и травмировать водителя или пассажира.

5-е поколение (E60): 2004-2010

Самый высокий рейтинг JD Power: 84/100 (2007)

К сожалению, поколение оказалось гораздо менее надежным, чем предыдущее. Модельные годы с наибольшим количеством жалоб: 2008, 2006 и 2004.

Самыми распространенными проблемами являются перегрев двигателя, рывки трансмиссии, пропуски передач и потеря мощности мотора. Несколько водителей сообщали о возгорании двигателя. Основная причина этого в коротком замыкании нагревателя PCV.

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6-е поколение (F10): 2011-2016

Самый высокий рейтинг JD Power: 88/100 (2016)

Несколько модельных лет тянут это поколение вниз. Среди распространенных проблем: перегрев двигателя и неисправные топливные помпы, что приводило к внезапной остановке и потере мощности.

Тогда BMW все еще разбиралась со своими электрическими системами в этом поколении, поэтому сообщалось о широком спектре дефектов: от неисправности замков дверей и неточных датчиков до пожара в электросети.

7-е поколение (G30): 2017-2023

Самый высокий рейтинг JD Power: 84/100 (2022)

В этом поколении не сообщается о многих проблемах, снижающих надежность. Большинство поданных жалоб касаются подушек и ремней безопасности.

Несколько клиентов жаловались на утечку охлаждающей жидкости и на неисправные водяные помпы. Еще пару владельцев сообщили о мерцании и выключении цифрового дисплея во время движения и об отключении камеры заднего вида.

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