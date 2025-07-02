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Головна Авто Чи варто купувати вживані автомобілі BMW 5-ї серії

Чи варто купувати вживані автомобілі BMW 5-ї серії

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 17:26
Вживані автомобілі BMW 5-ї серії: чи варто купити
2016 BMW 5-й серії Фото: edmunds.com

Якщо потрібен гарний вживаний седан не за усі гроші світу, варто розглянути четверте-сьоме покоління BMW 5-ї серії. Ці машини достатньо нові, щоб мати доступні дані про їхню надійність, але й давні, щоб уникнути залежності від складної електроніки розкішних автомобілів BMW.

Про це написав Car Buzz.

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4-те покоління (E39): 1997–2003

  • Найвищий рейтинг JD Power: оцінка не проводилася

Це покоління (E39) є одним з найулюбленіших у пʼятій серії завдяки майже ідеальному поєднанню атмосфери старої школи та сучасного комфорту. Порівняно з Mercedes-Benz E-Class, цей BMW приємніший в управлінні, зберігаючи при цьому відчуття комфортної розкоші.

Лише кілька модельних років псують репутацію цього покоління: 2002 та 2003, які отримали десятки скарг — від пожежі електромережі до раптової втрати потужності під час руху, зупинки роботи вентилятора радіатора та несправних котушок запалювання. Кілька водіїв повідомляли про пробуксовування гідротрансформатора.

Серед відносно небагатьох відкликань найпомітнішими є сага з подушками безпеки Takata, які могли вибухнути та травмувати водія чи пасажира.

5-те покоління (E60): 2004–2010

  • Найвищий рейтинг JD Power: 84/100 (2007)

На жаль, покоління виявилося набагато менш надійним за попереднє. Модельні роки з найбільшою кількістю скарг: 2008, 2006 та 2004.

Найпоширенішими проблемами є перегрів двигуна, ривки трансмісії, пропуски передач та втрата потужності мотора. Кілька водіїв повідомляли про займання двигуна. Основна причина цього у короткому замиканні нагрівача PCV.

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6-те покоління (F10): 2011–2016

  • Найвищий рейтинг JD Power: 88/100 (2016)

Кілька модельних років тягнуть це покоління вниз. Серед поширених проблем: перегрів двигуна та несправні паливні помпи, що призводило до раптової зупинки та втрати потужності.

Тоді BMW все ще розбиралася зі своїми електричними системами в цьому поколінні, тому повідомлялося про широкий спектр дефектів: від несправності замків дверей та неточних датчиків до пожежі в електромережі.

7-ме покоління (G30): 2017–2023

  • Найвищий рейтинг JD Power: 84/100 (2022)

У цьому поколінні не повідомляється про багато проблем, що шкодять надійності. Більшість поданих скарг стосуються подушок та ременів безпеки.

Кілька клієнтів скаржилися на витік охолоджувальної рідини та на несправні водяні помпи. Ще пару власників повідомили про мерехтіння й вимкнення цифрового дисплея під час руху та про вимкнення камери заднього виду.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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