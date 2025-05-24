Дослідження: якими авто керують самозакохані водії

Водій. Фото: freepik.com

Від регулярного погляду в дзеркало до постійного прагнення до уваги, існує кілька ключових ознак самозакоханості. Але команда Scrap Car Comparison провела психологічний тест на нарцисизм з 2000 водіями, й результати виявилися дивовижними.

Про це повідомив Daily Mail.

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Дослідники змогли розрахувати середній бал нарцисизму для різних груп водіїв, класифікованих за маркою транспортного засобу, типом палива тощо.

Результати показали, що водії BMW отримали найвищий середній бал нарцисизму — 14,4. За ними йдуть власники Mercedes та Honda — 12,3 та 12 відповідно. Найнижчі бали у водіїв Renault (7,6), Skoda (7,44) та Volvo (7,1).

"Позаяк тест оцінювався з 40 можливих балів, водії всіх марок набрали менш як 50%, а це означає, що зрештою немає жодної марки високого ризику в порівнянні з іншою", — зазначив менеджер з обслуговування клієнтів у Scrap Car Comparison Метт Клемп.

Паливо та номери

Якщо розподілити авто за типом силової установки, то найвищі бали отримали водії електромобілів (14,2), далі йдуть водії бензинових (10,2) та гібридних (10,2) транспортних засобів. З середнім балом 9,8, водії дизельних машин найменше схильні бути нарцисами.

Також дослідження виявило, що автомобілісти, які мали персоналізований номерний знак, набрали в середньому 15,2 бала, порівняно з 8,9 балами для тих, хто його не мав.

Раніше ми публікували рейтинг надійності вживаних електромобілів у 2025 році. Також Асоціація технічного нагляду TÜV на основі понад 10 000 000 перевірок транспортних засобів у Німеччині назвала найгірші вживані авто у 2025 році.