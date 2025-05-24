Исследование: какими авто управляют самовлюбленные водители

Водитель. Фото: freepik.com

От регулярного взгляда в зеркало до постоянного стремления к вниманию, существует несколько ключевых признаков самовлюбленности. Но команда Scrap Car Comparison провела психологический тест на нарциссизм с 2000 водителями, и результаты оказались удивительными.

Об этом сообщил Daily Mail.

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Исследователи смогли рассчитать средний балл нарциссизма для различных групп водителей, классифицированных по марке транспортного средства, типу топлива и т.д.

Результаты показали, что водители BMW получили самый высокий средний балл нарциссизма — 14,4. За ними следуют владельцы Mercedes и Honda — 12,3 и 12 соответственно. Самые низкие баллы у водителей Renault (7,6), Skoda (7,44) и Volvo (7,1).

"Поскольку тест оценивался из 40 возможных баллов, водители всех марок набрали менее 50%, а это означает, что в конце концов нет ни одной марки высокого риска по сравнению с другой", — отметил менеджер по обслуживанию клиентов в Scrap Car Comparison Мэтт Клемп.

Топливо и номера

Если распределить авто по типу силовой установки, то самые высокие баллы получили водители электромобилей (14,2), далее следуют водители бензиновых (10,2) и гибридных (10,2) транспортных средств. Со средним баллом 9,8, водители дизельных машин меньше всего склонны быть нарциссами.

Также исследование показало, что автомобилисты, которые имели персонализированный номерной знак, набрали в среднем 15,2 балла, по сравнению с 8,9 балла для тех, кто его не имел.

Ранее мы публиковали рейтинг надежности подержанных электромобилей в 2025 году. Также Ассоциация технического надзора TÜV на основе более 10 000 000 проверок транспортных средств в Германии назвала худшие подержанные авто в 2025 году.