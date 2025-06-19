Подержанные автомобили Volkswagen: какие распространенные проблемы имеют

2020 Volkswagen Passat Фото: caranddriver.com

Volkswagen часто прославляют за его немецкую инженерию, но, например, Consumer Reports поставил бренд только на 26 место среди других производителей в 2025 году. Это случилось из-за того, что некоторые автомобили компании сталкиваются с рядом распространенных проблем.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с цепью ГРМ и двигателем

Volkswagen Tiguan 2008, 2013, 2022 и 2023 годов

Модели VW Tiguan 2008-2013 известны преждевременным выходом из строя цепи ГРМ и высоким расходом масла, что может привести к серьезным проблемам с двигателем. Основная причина — натяжитель цепи на 2-литровом двигателе TSI, склонный к поломке, что вызывает проскальзывание и синхронизацию клапанов. Знаки неисправности — пропуски зажигания, потеря мощности, неровная работа на холостом ходу. А высокий расход масла на моделях 2022-2023 годов вызван дефектными поршневыми кольцами.

Проблемы с трансмиссией и электрикой

Volkswagen Jetta 2011-2013 годов

Модель может быть проблематичной из-за неисправностей трансмиссии DSG (коробка передач с прямым переключением) на моделях 2011-2013 годов. Владельцы сообщали о проблемах с переключением передач, утечке жидкостей и неисправности мехатроники. Также возникли проблемы с электрикой: стеклоподъемники, система центрального замка и внезапные многочисленные хаотичные предупреждающие индикаторы на приборной панели.

Также читайте:

Лучшие и худшие подержанные Volkswagen Jetta за 20 лет



Skoda Octavia или Volkswagen Golf: какое подержанное авто лучше

Проблемы с катушками зажигания и топливной системой

Volkswagen Passat 2003 и 2015-2020 годов

Модели Passat, в частности те, которые оснащены двигателями 1.8T с турбонаддувом, известны проблемами с катушками зажигания, что может привести к тяжелому запуску автомобиля или потере мощности. Автомобили Passat с 2015 по 2020 год также имеют проблемы с топливной системой, в частности с форсунками и топливной помпой, которые часто проявляются в виде рикошета двигателя, пропусков зажигания, трудностей с запуском, мигания индикатора неисправности и даже остановки двигателя.

Проблемы с охлаждением, турбонаддувом и датчиками

Volkswagen Golf/GTI 2011-2020 годов

Модели MK7 (2015-2018 годов) подвержены проблемам с турбонаддувом из-за заклинивания поворотного вала перепускного клапана и масляного голодания. Golf и GTI (2011-2014) также известны утечками системы охлаждения и неисправными датчиками на более новых моделях.

Также читайте:

Volkswagen готовит дешевый электромобиль, похожий на китайский



Volkswagen предостерег водителей от китайских Volkswagen