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Типові проблеми вживаних автомобілів Volkswagen

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 07:24
Вживані автомобілі Volkswagen: які поширені проблеми мають
2020 Volkswagen Passat Фото: caranddriver.com
Ключові моменти Проблеми з ланцюгом ГРМ та двигуном Проблеми з трансмісією та електрикою Проблеми з котушками запалювання та паливною системою Проблеми з охолодженням, турбонаддувом та датчиками

Volkswagen часто прославляють за його німецьку інженерію, але, наприклад, Consumer Reports поставив бренд лише на 26 місце серед інших виробників у 2025 році. Це трапилось через те, що деякі автомобілі компанії стикаються з низкою поширених проблем.

Про це написав Slash Gear.

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Проблеми з ланцюгом ГРМ та двигуном

  • Volkswagen Tiguan 2008, 2013, 2022 та 2023 років

Моделі VW Tiguan 2008-2013 відомі передчасним виходом з ладу ланцюга ГРМ та високою витратою оливи, що може призвести до серйозних проблем з двигуном. Основна причина — натягувач ланцюга на 2-літровому двигуні TSI, схильний до поломки, що викликає проковзування та синхронізацію клапанів. Знаки несправності — пропуски запалювання, втрата потужності, нерівна робота на холостому ході. А висока витрата оливи на моделях 2022-2023 років викликана дефектними поршневими кільцями.

Проблеми з трансмісією та електрикою

  • Volkswagen Jetta 2011-2013 років

Модель може бути проблематичною через несправності трансмісії DSG (коробка передач з прямим перемиканням) на моделях 2011-2013 років. Власники повідомляли про проблеми з перемиканням передач, витік рідин та несправності мехатроніки. Також виникли проблеми з електрикою: склопідіймачі, система центрального замка та раптові численні хаотичні попереджувальні індикатори на приладовій панелі.

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Проблеми з котушками запалювання та паливною системою

  • Volkswagen Passat 2003 та 2015-2020 років

Моделі Passat, зокрема ті, що оснащені двигунами 1.8T з турбонаддувом, відомі проблемами з котушками запалювання, що може призвести до важкого запуску автомобіля або втрати потужності. Автомобілі Passat з 2015 по 2020 рік також мають проблеми з паливною системою, зокрема з форсунками та паливною помпою, які часто проявляються у вигляді рикошету двигуна, пропусків запалювання, труднощів із запуском, миготіння індикатора несправності та навіть зупинки двигуна.

Проблеми з охолодженням, турбонаддувом та датчиками

  • Volkswagen Golf/GTI 2011-2020 років

Моделі MK7 (2015-2018 років) схильні до проблем з турбонаддувом через заклинювання поворотного валу перепускного клапана та масляне голодування. Golf та GTI (2011-2014) також відомі витоками системи охолодження та несправними датчиками на новіших моделях. 

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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