Skoda Octavia або Volkswagen Golf: яке вживане авто купити

Volkswagen Golf проти Skoda Octavia. Фото: autobild.de

Skoda Octavia II та Volkswagen Golf VI конструктивно дуже схожі моделі, з усім тим суттєві відмінності між ними існують. Яка з цих моделей буде кращою як сімейний автомобіль?

Про це написав Interia.

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Основні характеристики

Skoda Octavia другого покоління дебютувала у 2004 році, а шостий Volkswagen Golf — чотири роки потому, але обидві моделі випускалися до 2013 року.

Варто зазначити, що Octavia зазнала фейсліфтингу у 2009 році. Про німецького конкурента часто кажуть, що шосте покоління — це вдосконалене п'яте.

Octavia пропонувалася як ліфтбек та універсал, тоді як Golf пропонувався як хетчбек (3- та 5-дверний), універсал та кабріолет.

Обидві моделі базуються на однакових компонентах, мають у більшості випадків однакові двигуни, коробки передач, підвіску та багато інших елементів. Але є й відмінності.

Яка модель сімейніша

Попри використання однакової платформи та колісної бази, між багажними відділеннями машин величезна різниця. Golf має багажник об'ємом 350-1305 л, а Octavia аж 560-1420 л.

Останні значення навіть більше, ніж у Golf з кузовом універсал та повним комплектом пасажирів — його багажник має місткість 505-1495 л. З іншого боку, Skoda Octavia з таким кузовом досягає 580-1620 л.

Бензинові двигуни

Варто розглянути прості версії без безпосереднього впорскування та турбонаддуву, за умови, що продуктивність автомобіля не є найважливішою умовою.

Навіть базовий агрегат 1.4 16V досить непоганий, коли йдеться про довговічність. У Golf він має 80 к.с., в Octavia — 75 або 80 к.с.

Також варто рекомендувати 8-клапанний двигун 1.6 MPI потужністю 105 к.с. Але варто пам'ятати, що багато автомобілів з цим двигуном вже сильно зношені, особливо якщо вони працювали на зрідженому паливі.

Оновлена Skoda була оснащена хорошими бензиновими двигунами FSI: 1.6 потужністю 115 к.с. та 2.0 потужністю 150 к.с. Основною проблемою є нагар, тому потрібно пам'ятати про періодичне їх очищення.

Усі інші двигуни Golf та Octavia є агрегатами високого ризику. Як ті, що мають менший об'єм — серія EA111, так і потужніший EA888.

Дизельні двигуни

Дорестайлінгова Octavia має певну перевагу над Golf, позаяк вона має ще старше покоління двигуна 1.9 TDI потужністю 105 к.с. Цей агрегат можна рекомендувати, але він не часто має прийнятний пробіг, а будь-який ремонт буде дорогим.

Непоганий трохи новіший двигун 1.6 TDI (90 к.с. або 105 к.с.), який можна знайти як у Skoda, так і у VW.

Не рекомендується брати агрегат 2.0 TDI, адже з ним було багато проблем. Також радять уникати коробок передач DSG (частіше зустрічаються в Golf), які можуть вимагати дорогого ремонту.

Що сильніше іржавіє

Проблема з корозією довгий час не торкалася другого покоління Octavia та шостої версії Golf. Сьогодні це вже не зовсім так. Все частіше можна почути, що Skoda іржавіє, особливо авто до рестайлінгу (варто оглянути їхню ходову частину).

Теоретично, Golf VI краще захищений, ніж його попередник, але, на жаль, й у цьому плані він не ідеальний.

Що обрати

Octavia має більший багажник та кілька кращих двигунів. Крім того, Skoda трохи дешевша, що головним чином пов'язано з роком випуску. Втім, обидві моделі дуже схожі одна на одну, і якщо знайти автомобіль без великого пробігу з рекомендованим двигуном, то існує велика ймовірність, що він прослужить довго.

Раніше ми писали про найнадійніші вживані моделі Volkswagen в Україні. Також пояснювали, чи варто купувати Skoda Octavia третього покоління.