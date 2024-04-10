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Найнадійніші вживані моделі Volkswagen в Україні у 2024 році — скільки коштують

10 квітня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Найнадійніші вживані Volkswagen у 2024 році — за скільки можна купити в Україні
Автомобілі Volkswagen. Фото: volkswagen-newsroom.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Бренд Volkswagen популярний в Україні завдяки довговічності своїх авто. Машини виробника мають велику армію відданих прихильників, адже вони зручні та практичні.

Серед великої кількості моделей Volkswagen на вторинному ринку України експерти особливо виділяють дві.

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Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

 

Найнадійніші вживані моделі Volkswagen в Україні у 2024 році — скільки коштують - фото 1
Volkswagen Passat R36. Фото: wikipedia.org

Продажі шостого покоління сімейства Volkswagen Passat B6 стартували влітку 2005 року.

Авто оснащувалося величезною кількістю варіантів бензинових, дизельних та газових двигунів потужністю від 102 до 170 к.с. Мотори працюють із 6-ступінчастим МКПП, АКПП та роботами з двома зчепленнями DSG.

У 2006 році вийшла найсильніша модель R36 з 3,6-літровим бензиновим двигуном VR6 з безпосереднім уприскуванням пального потужністю 300 к.с.

Загалом з 2005 по 2010 рік випустити 2 035 500 екземплярів моделі.

Passat B6 має комфортабельний салон та гарну динаміку руху. Модель можна використовувати як родинне авто або для щоденних поїздок містом.

Ціни в Україні на AUTO.RIA від 3500 до 12 500 доларів.

Volkswagen Golf VII (2012-2017)

 

Найнадійніші вживані моделі Volkswagen в Україні у 2024 році — скільки коштують - фото 2
Volkswagen Golf VII 1.6 TDI BlueMotion. Фото: wikipedia.org

Продажі автомобіля почалися восени 2012 року. Паралельно з дебютом базової моделі представлено й спорткар GTI.

Модель оснащувалася різноманітними бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 85 до 230 к.с. Вже у базовій комплектації автомобіль мав електроприводи дзеркал та склопакету, клімат-контроль, центральний замок, 5-дюймовий монокольоровий дисплей тощо.

Кілька разів Golf VII визнаний автомобілем року в Європі та США.

До сьогодні хетчбек пропонує чудову якість збірки та гарну керованість. Це універсальний автомобіль, який стане в пригоді як у місті, так і в подорожах на далекі відстані.

Ціни в Україні на AUTO.RIA від 9999 до 15 750 доларів.

Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планує випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.

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