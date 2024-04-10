Самые надежные подержанные Volkswagen в 2024 году — за сколько можно купить в Украине.

Автомобили Volkswagen. Фото: volkswagen-newsroom.com

Бренд Volkswagen популярен в Украине благодаря долговечности своих автомобилей. Машины производителя имеют большую армию преданных поклонников, ведь они удобны и практичны.

Среди множества моделей Volkswagen на вторичном рынке Украины эксперты особо выделяют две.

Читайте также:

Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

Volkswagen Passat R36. Фото: wikipedia.org

Продажи шестого поколения семейства Volkswagen Passat B6 стартовали летом 2005 года.

Автомобиль оснащался огромным количеством вариантов бензиновых, дизельных и газовых двигателей мощностью от 102 до 170 л.с. Моторы работают с 6-ступенчатым МКПП, АКПП и роботами с двумя сцеплениями DSG.

В 2006 году вышла самая сильная модель R36 с 3,6-литровым бензиновым двигателем VR6 с непосредственным впрыском топлива мощностью 300 л.с.

Всего с 2005 по 2010 годы выпустить 2 035 500 экземпляров модели.

Passat B6 имеет комфортабельный салон и хорошую динамику движения. Модель можно использовать как семейное авто или для ежедневных поездок по городу.

Цены в Украине на AUTO.RIA от 3500 до 12 500 долларов.

Volkswagen Golf VII (2012-2017)

Фольксваген Golf VII 1.6 TDI BlueMotion. Фото: wikipedia.org

Продажи автомобиля начались осенью 2012 года. Параллельно с дебютом базовой модели представлен и спортивный автомобиль GTI.

Модель оснащалась разнообразными бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 85 до 230 л.с. Уже в базовой комплектации автомобиль имел электроприводы зеркал и стеклопакета, климат-контроль, центральный замок, 5-дюймовый моноцветный дисплей и т.д.

Несколько раз Golf VII признан автомобилем года в Европе и США.

До сих пор хэтчбек предлагает отличное качество сборки и хорошую управляемость. Это универсальный автомобиль, который пригодится как в городе, так и в путешествиях на дальние расстояния.

Цены в Украине на AUTO.RIA от 9999 до 15 750 долларов.

Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планирует выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.