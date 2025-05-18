Skoda Octavia или Volkswagen Golf: какое подержанное авто купить

Volkswagen Golf против Skoda Octavia. Фото: autobild.de

Skoda Octavia II и Volkswagen Golf VI конструктивно очень похожие модели, тем не менее существенные различия между ними существуют. Какая из этих моделей будет лучше в качестве семейного автомобиля?

Об этом написал Interia.

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Основные характеристики

Skoda Octavia второго поколения дебютировала в 2004 году, а шестой Volkswagen Golf — четыре года спустя, но обе модели выпускались до 2013 года.

Стоит отметить, что Octavia претерпела фейслифтинг в 2009 году. О немецком конкуренте часто говорят, что шестое поколение — это усовершенствованное пятое.

Octavia предлагалась как лифтбек и универсал, тогда как Golf предлагался как хэтчбек (3- и 5-дверный), универсал и кабриолет.

Обе модели базируются на одинаковых компонентах, имеют в большинстве случаев одинаковые двигатели, коробки передач, подвеску и многие другие элементы. Но есть и отличия.

Какая модель более семейная

Несмотря на использование одинаковой платформы и колесной базы, между багажными отделениями машин огромная разница. Golf имеет багажник объемом 350-1305 л, а Octavia аж 560-1420 л.

Последние значения даже больше, чем у Golf с кузовом универсал и полным комплектом пассажиров — его багажник имеет вместимость 505-1495 л. С другой стороны, Skoda Octavia с таким кузовом достигает 580-1620 л.

Бензиновые двигатели

Стоит рассмотреть простые версии без непосредственного впрыска и турбонаддува, при условии, что производительность автомобиля не является важнейшим условием.

Даже базовый агрегат 1.4 16V довольно неплох, когда речь идет о долговечности. В Golf он имеет 80 л.с., в Octavia - 75 или 80 л.с.

Также стоит рекомендовать 8-клапанный двигатель 1.6 MPI мощностью 105 л.с. Но стоит помнить, что многие автомобили с этим двигателем уже сильно изношены, особенно если они работали на сжиженном топливе.

Обновленная Skoda была оснащена хорошими бензиновыми двигателями FSI: 1.6 мощностью 115 л.с. и 2.0 мощностью 150 л.с. Основной проблемой является нагар, поэтому нужно помнить о периодической их очистке.

Все остальные двигатели Golf и Octavia являются агрегатами высокого риска. Как те, что имеют меньший объем — серия EA111, так и более мощный EA888.

Дизельные двигатели

Дорестайлинговая Octavia имеет определенное преимущество над Golf, так как она имеет еще старшее поколение двигателя 1.9 TDI мощностью 105 л.с. Этот агрегат можно рекомендовать, но он не часто имеет приемлемый пробег, а любой ремонт будет дорогим.

Неплохой чуть более новый двигатель 1.6 TDI (90 л.с. или 105 л.с.), который можно найти как у Skoda, так и у VW.

Не рекомендуется брать агрегат 2.0 TDI, ведь с ним было много проблем. Также советуют избегать коробок передач DSG (чаще встречаются в Golf), которые могут требовать дорогостоящего ремонта.

Что сильнее ржавеет

Проблема с коррозией долгое время не касалась второго поколения Octavia и шестой версии Golf. Сегодня это уже не совсем так. Все чаще можно услышать, что Skoda ржавеет, особенно авто до рестайлинга (стоит осмотреть их ходовую часть).

Теоретически, Golf VI лучше защищен, чем его предшественник, но, к сожалению, и в этом плане он не идеален.

Что выбрать

Octavia имеет больший багажник и несколько лучших двигателей. Кроме того, Skoda немного дешевле, что главным образом связано с годом выпуска. Впрочем, обе модели очень похожи друг на друга, и если найти автомобиль без большого пробега с рекомендованным двигателем, то существует большая вероятность, что он прослужит долго.

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