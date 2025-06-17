Volkswagen Jetta: які вживані моделі варті купівлі у 2025 році

2018 Volkswagen Jetta Фото: caranddriver.com

Невеликий седан Volkswagen Jetta вважається автомобілем вище середнього рівня, але у різні роки модель мала свої недоліки. Тим, хто збирається купляти вживане авто, буде корисно знати, які роки випуску будуть гідними інвестицій, а які стануть постійним головним болем.

Про це написав Slash Gear.

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Найкращі Jetta

2023 рік

Один з найкращих випусків моделі, який оснащений 1,5-літровим 4-циліндровим турбодвигуном на 158 к.с. Версія GLI має 2-літровий двигун на 228 к.с. Просторий салон забезпечує комфорт та практичність, а економія палива перевищує рейтинги EPA.

Хоча цього року було зафіксовано кілька скарг, поки що відкликання не було. На JD Power автомобіль має загальний рейтинг 78 зі 100, але найвищі оцінки він отримав за якість та надійність — 81/100.

2020 рік

Модель не позбавлена скарг та відкликань, але вона є одним з найменш проблемних років випуску Jetta. Авто має 1,4-літровий турбований двигун на 147 к.с. Воно швидко рухається, попри простий силовий агрегат. Стандартна 6-ступенева механіка працює плавно, але більшість версій оснащені 8-ступеневим автоматом. Автомобіль забезпечує комфорт та багато простору, проте реальна економія пального не вражає.

2022 рік

Jetta отримала значні покращення, зокрема в екстер'єрі. Вона оснащена сучасними функціями безпеки, такими як попередження про рух позаду та моніторинг сліпих зон. Під капотом — 1,5-літровий турбомотор на 158 к.с., а версія GLI має 2-літровий двигун на 228 к.с. для кращої продуктивності. У цьому модельному році було лише одне відкликання, спричинене проблемою з камерою заднього виду. Окрім цього, на нього було лише кілька дрібних скарг.

2008 рік

JD Power дає моделі 78/100 за якість та надійність й 86/100 за враження від водіння. Машина також посідає четверте місце серед усіх компактних автомобілів 2008 року. Стандартним є 2,5-літровий рядний 5-циліндровий двигун, який пропонувався як з автоматичною, так і з механічною коробкою передач.

2018 рік

Для цієї моделі доступні кілька варіантів моторів, залежно від комплектації. 1,8-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом доступний для комплектацій SEL та SE Sport, для базової комплектації — 1,4-літровий мотор. Якість їзди чудова, загалом цим авто приємно керувати. На JD Power Jetta 2018 року має рейтинг 86/100 за якість та надійність, а враження від керування — 89/100.

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Найгірші Jetta

2010 рік

Одним із найбільш поширених дефектів є проблема з паливною системою, зокрема помпи високого тиску часто викликають вимикання автомобіля на ходу. Також можливі проблеми з трансмісією, коли авто застрягає на передачі або скидається на нейтраль. Двигун часто має несправності через датчики й ланцюг ГРМ, що призвело до колективного позову щодо компенсації до 8500 доларів за ремонт.

2011 рік

Цей автомобіль має спільні проблеми з моделлю 2010 року, зокрема відмову паливної помпи та трансмісії. Вже відкликано авто через витік гальмівної рідини. Скарги до NHTSA обчислюються сотнями, багато власників повідомляють про проблеми з електрикою, зокрема застрягання ключа. Інші проблемні компоненти — клаксони та фари. Цей модельний рік вимагатиме частих візитів до механіка.

2012 рік

Глохне двигун та є проблеми з холостим ходом, часто через відмову ланцюга ГРМ. Також є неприємності із запалюванням. Інша проблема — відмова паливної помпи, що може призвести до зупинки автомобіля. Volkswagen намагався розвʼязати ці проблеми, але вони могли залишатися у цьому модельному році.

2006 рік

Дефекти трансмісії стали постійною проблемою для Jetta 2006 року, викликаючи численні скарги на смикання, втрачені передачі та відмову розганятися. Ще однією поширеною проблемою є короткий або несправний джгут проводів, що призводить до виходу з ладу кількох компонентів. Модель підпадала під кілька відкликань, зокрема за витік гальмівної рідини у 2020 році та несправність ременя ГРМ у 2014 році.

2019 рік

Хоча Jetta сьомого покоління загалом надійна, модель 2019 року має 11 відкликань через різні проблеми. Серед них — руйнування задньої пружини, що підвищує ризик аварії, а також невідповідність нормам, що може призвести до пожежі. Також були відкликання через втрату тиску в колесах, несправності запалювання та виток пального. Ця модель досі отримує численні скарги на зупинку двигуна та електрику.

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