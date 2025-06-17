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Главная Авто Лучшие и худшие подержанные Volkswagen Jetta за 20 лет

Лучшие и худшие подержанные Volkswagen Jetta за 20 лет

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 17:30
Volkswagen Jetta: какие подержанные модели стоят покупки в 2025 году
2018 Volkswagen Jetta Фото: caranddriver.com
Ключові моменти Лучшие Jetta Худшие Jetta

Небольшой седан Volkswagen Jetta считается автомобилем выше среднего уровня, но в разные годы модель имела свои недостатки. Тем, кто собирается покупать подержанное авто, будет полезно знать, какие годы выпуска будут достойными инвестиций, а какие станут постоянной головной болью.

Об этом написал Slash Gear.

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Лучшие Jetta

  • 2023 год

Один из лучших выпусков модели, который оснащен 1,5-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем на 158 л.с. Версия GLI имеет 2-литровый двигатель на 228 л.с. Просторный салон обеспечивает комфорт и практичность, а экономия топлива превышает рейтинги EPA.

Хотя в этом году было зафиксировано несколько жалоб, пока что отзыва не было. На JD Power автомобиль имеет общий рейтинг 78 из 100, но самые высокие оценки он получил за качество и надежность — 81/100.

  • 2020 год

Модель не лишена жалоб и отзывов, но она является одним из наименее проблемных годов выпуска Jetta. Авто имеет 1,4-литровый турбированный двигатель на 147 л.с. Оно быстро движется, несмотря на простой силовой агрегат. Стандартная 6-ступенчатая механика работает плавно, но большинство версий оснащены 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль обеспечивает комфорт и много пространства, однако реальная экономия топлива не впечатляет.

  • 2022 год

Jetta получила значительные улучшения, в частности в экстерьере. Она оснащена современными функциями безопасности, такими как предупреждение о движении сзади и мониторинг слепых зон. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 158 л.с., а версия GLI имеет 2-литровый двигатель на 228 л.с. для лучшей производительности. В этом модельном году был только один отзыв, вызванный проблемой с камерой заднего вида. Кроме этого, на него было лишь несколько мелких жалоб.

  • 2008 год

JD Power дает модели 78/100 за качество и надежность и 86/100 за впечатления от вождения. Машина также занимает четвертое место среди всех компактных автомобилей 2008 года. Стандартным является 2,5-литровый рядный 5-цилиндровый двигатель, который предлагался как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

  • 2018 год

Для этой модели доступны несколько вариантов моторов, в зависимости от комплектации. 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом доступен для комплектаций SEL и SE Sport, для базовой комплектации — 1,4-литровый мотор. Качество езды отличное, в целом этим авто приятно управлять. На JD Power Jetta 2018 года имеет рейтинг 86/100 за качество и надежность, а за впечатления от управления — 89/100.

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Худшие Jetta

  • 2010 год

Одним из наиболее распространенных дефектов является проблема с топливной системой, в частности помпы высокого давления часто вызывают выключение автомобиля на ходу. Также возможны проблемы с трансмиссией, когда авто застревает на передаче или сбрасывается на нейтраль. Двигатель часто имеет неисправности из-за датчиков и цепи ГРМ, что привело к коллективному иску о компенсации до 8500 долларов за ремонт.

  • 2011 год

Этот автомобиль имеет общие проблемы с моделью 2010 года, в частности отказ топливного насоса и трансмиссии. Уже отозвано авто из-за утечки тормозной жидкости. Жалобы в NHTSA исчисляются сотнями, многие владельцы сообщают о проблемах с электричеством, в частности застревание ключа. Другие проблемные компоненты — клаксоны и фары. Этот модельный год потребует частых визитов к механику.

  • 2012 год

Глохнет двигатель и есть проблемы с холостым ходом, часто из-за отказа цепи ГРМ. Также есть неприятности с зажиганием. Другая проблема — отказ топливного насоса, что может привести к остановке автомобиля. Volkswagen пытался решить эти проблемы, но они могли оставаться в данном модельном году.

  • 2006 год

Дефекты трансмиссии стали постоянной проблемой для Jetta 2006 года, вызывая многочисленные жалобы на дерганье, потерянные передачи и отказ разгоняться. Еще одной распространенной проблемой является короткий или неисправный жгут проводов, что приводит к выходу из строя нескольких компонентов. Модель подпадала под несколько отзывов, в частности за утечку тормозной жидкости в 2020 году и неисправность ремня ГРМ в 2014 году.

  • 2019 год

Хотя Jetta седьмого поколения в целом надежная, модель 2019 года имеет 11 отзывов из-за различных проблем. Среди них — разрушение задней пружины, что повышает риск аварии, а также несоответствие нормам, что может привести к пожару. Также были отзывы из-за потери давления в колесах, неисправности зажигания и утечки топлива. Эта модель до сих пор получает многочисленные жалобы на остановку двигателя и электричество.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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