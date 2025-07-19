Названі німецькі вживані кросовери, які постійно ламаються

Проблемні німецькі кросовери, які часто ламаються
Серед частини українських водіїв поширений культ німецького автопрому за його якість, надійність та провідні технології. Купівля вживаного кросовера з Німеччини здається вдалою ідеєю, але при виборі слід зважати на моделі та роки їхнього випуску.
Про це написав SUV News.
Volkswagen Tiguan (2007–2016)
Tiguan першого покоління приваблює доступною ціною на вторинному ринку (від 400 000 грн) та компактними розмірами. Втім, за даними Consumer Reports, до 25% власників стикаються з серйозними поломками до 150 000 км.
Двигуни 1.4L TSI часто стикаються з витоками оливи та поломками турбін, а 2.0L TDI — з проблемами сажових фільтрів. Роботизована коробка DSG (DQ200) може давати ривки та вимагати ремонту вже після 80 000-100 000 км. Електроніка також не відрізняється надійністю: збої в системі клімат-контролю, парктроніках та мультимедіа. Відгуки власників на форумах підтверджують часті й дорогі ремонти.
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Типові проблеми вживаних автомобілів Volkswagen
Audi Q5 (2008–2016)
Q5 першого покоління має преміальний вигляд, але посередню надійність. За даними WhatCar, до 30% власників повідомляють про поломки після 120 000 км.
Двигун 2.0L TFSI має тенденцію до масложору, споживаючи до 1 л олії на 1000 км через знос поршневих кілець. Дизельний варіант 3.0L TDI страждає від виходу з ладу форсунок. Трансмісія S-tronic (DL501) часто підводить після 100 000 км. Пневмопідвіска на топових моделях ненадійна та дорога в ремонті. Також власники в Україні скаржаться на високі витрати на запчастини.
BMW X3 (2010–2017)
X3 другого покоління (F25) відзначають за дизайн, керованість та спортивну динаміку, але його обслуговування обходиться дорого. За даними Consumer Reports, модель має середній рейтинг надійності, особливо в моделях до 2014 року.
Бензиновий двигун 2.0L N20 часто піддається поломкам ланцюга ГРМ після 80 000-100 000 км. Дизельний 2.0L N47 страждає від проблем з турбіною та системою EGR. В електроніці спостерігаються збої в системі iDrive, а також в датчиках та електроприводах багажника. Власники повідомляють про часті поломки дизельних версій, що пов'язано з неякісним пальним в Україні.
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