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Головна Авто Проблемні німецькі кросовери, які часто ламаються

Проблемні німецькі кросовери, які часто ламаються

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 09:35
Названі німецькі вживані кросовери, які постійно ламаються
2010 Volkswagen Tiguan Фото: carbuzz.com

Серед частини українських водіїв поширений культ німецького автопрому за його якість, надійність та провідні технології. Купівля вживаного кросовера з Німеччини здається вдалою ідеєю, але при виборі слід зважати на моделі та роки їхнього випуску.

Про це написав SUV News.

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Volkswagen Tiguan (2007–2016)

2010 Volkswagen Tiguan
Фото: edmunds.com

Tiguan першого покоління приваблює доступною ціною на вторинному ринку (від 400 000 грн) та компактними розмірами. Втім, за даними Consumer Reports, до 25% власників стикаються з серйозними поломками до 150 000 км.

Двигуни 1.4L TSI часто стикаються з витоками оливи та поломками турбін, а 2.0L TDI — з проблемами сажових фільтрів. Роботизована коробка DSG (DQ200) може давати ривки та вимагати ремонту вже після 80 000-100 000 км. Електроніка також не відрізняється надійністю: збої в системі клімат-контролю, парктроніках та мультимедіа. Відгуки власників на форумах підтверджують часті й дорогі ремонти.

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Audi Q5 (2008–2016)

2010 Audi Q5
Фото: pcarmarket.com

Q5 першого покоління має преміальний вигляд, але посередню надійність. За даними WhatCar, до 30% власників повідомляють про поломки після 120 000 км.

Двигун 2.0L TFSI має тенденцію до масложору, споживаючи до 1 л олії на 1000 км через знос поршневих кілець. Дизельний варіант 3.0L TDI страждає від виходу з ладу форсунок. Трансмісія S-tronic (DL501) часто підводить після 100 000 км. Пневмопідвіска на топових моделях ненадійна та дорога в ремонті. Також власники в Україні скаржаться на високі витрати на запчастини.

BMW X3 (2010–2017)

2011 BMW X3
Фото: caranddriver.com

X3 другого покоління (F25) відзначають за дизайн, керованість та спортивну динаміку, але його обслуговування обходиться дорого. За даними Consumer Reports, модель має середній рейтинг надійності, особливо в моделях до 2014 року.

Бензиновий двигун 2.0L N20 часто піддається поломкам ланцюга ГРМ після 80 000-100 000 км. Дизельний 2.0L N47 страждає від проблем з турбіною та системою EGR. В електроніці спостерігаються збої в системі iDrive, а також в датчиках та електроприводах багажника. Власники повідомляють про часті поломки дизельних версій, що пов'язано з неякісним пальним в Україні.

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Найнадійніший вживаний Audi за останні 15 років

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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