Названы самые надежные дизельные внедорожники с пробегом

Mercedes-Benz G-Class W463 Фото: infocar.ua

Водители выбирают подержанные дизельные внедорожники из-за их экономичности, надежности и проходимости, что важно в условиях украинских дорог и бездорожья. Эти три особые модели считаются вечными и способным на рекорды пробега без значительных поломок.

Об этом написал SUV News.

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Toyota Land Cruiser 100/105 с дизелем 4.2 D (1998-2007)

Фото: auto-data.net

Дизель 4.2L 1HZ/1HD-FTE стал символом долговечности этой модели. Надежная рама не ломается даже после 500 000 км пробега, а легендарная выносливость двигателя позволяет без капремонта проходить до 900 000 км. Простота механики и полный привод обеспечивают максимальную надежность в любой ситуации.

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Mitsubishi Pajero Wagon III / IV 3.2 DI-D (2000-2019)

Фото: carspecsguru.com

Pajero в версиях III и IV — идеальный выбор для тех, кто хочет японскую надежность, однако за меньшую цену, чем у Toyota. Дизельный двигатель 3.2 DI-D демонстрирует поразительную выносливость и может пройти до 600 000 км без серьезных ремонтов. Основные преимущества включают надежный двигатель с цепным ГРМ, прочную трансмиссию Super Select 4WD и отличную проходимость в тяжелых условиях.

Mercedes-Benz G-Class W463 2.9 TD / 3.0 CDI (1990-2008)

Фото: wikimedia.org

Легендарный внедорожник в старых дизельных версиях действительно выглядит как бронемашина на колесах. Атмосферные и турбодизели серии OM (OM602, OM603, OM612/OM642) считаются одними из самых надежных в мире. Значительные преимущества авто включают полную раму, сверхпрочный кузов и двигатели, способные пройти более 800 000 км.

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