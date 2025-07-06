Почему водородный автомобиль Toyota не стал популярным

2024 Toyota Mirai Фото: Toyota

Водородные топливные элементы (FCEV) должны были стать чистым и практичным способом питания автомобилей будущего: они производят электроэнергию для двигателей, а их единственными выбросами являются водяной пар и тепло. Но такие авто, к сожалению, не получили популярности по инфраструктурным причинам.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Нет практичности

Toyota разрабатывает водородные технологии уже давно и представила свой первый автомобиль на FCEV в 1996 году. Первая массовая водородная модель бренда появилась в 2014 году. Она называется Mirai ("будущее" с японского). В США Toyota пообещала, что очень ограниченная в то время инфраструктура водородной заправки будет быстро расширена. Но именно это оказалась самым большим препятствием для роста популярности Mirai.

Сегодня в Калифорнии доступно лишь 53 водородные заправки, а еще четыре обозначены как временно недоступные. Подавляющее большинство этих станций сосредоточены вокруг Лос-Анджелеса или залива Сан-Франциско. За пределами этих районов возможности заправки очень ограничены.

Также читайте:

Владельцы Toyota подали странный иск к японской компании

Надежны ли плагин-гибридные автомобили Toyota

Водородное будущее

Учитывая рост количества электромобилей на рынке и быстрое расширение сети электрических зарядных станций, трудно найти причины, почему покупатели хотели бы выбрать водородный автомобиль в 2025 году.

Цены на водородное топливо в Калифорнии удвоились в течение нескольких лет, и хотя Toyota сейчас предлагает новым покупателям Mirai бесплатное топливо на сумму 15 000 долларов, ограниченное количество водородных заправочных станций означает, что получить это топливо также непросто.

Работа водородного двигателя может быть фантастической с технологической точки зрения, но этого будет недостаточно, чтобы сделать его популярным, если водители не смогут быстро и легко заправить свой автомобиль.

Также читайте:

В десятке лучших авто 2025 года семь японцев и два американца

Как на самом деле долго служат автомобили Lexus