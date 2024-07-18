Toyota получила коллективный иск от клиентов — в чем обвиняют компанию

2024 Toyota Mirai. Фото: edmunds.com

Группа владельцев и арендаторов водородного автомобиля Toyota Mirai в Калифорнии утверждает, что японская корпорация обманула их. Они подали коллективный иск против производителя из-за проблем с заправкой водородом в штате.

Об этом сообщил Driving.

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Чем недовольны истцы

Toyota обвиняют в умышленном сокрытии проблем с водородными заправками. В частности, в иске идет речь о ложной рекламе. Якобы японская компания сделала ряд положительных заявлений о состоянии заправок с водородным топливом в Калифорнии. В то же время не предупредила, что некоторые водородные АЗС часто не работают или просто нефункциональны.

Это, утверждается в иске, приводит к невозможности использовать топливные карты стоимостью 15 000 долларов, предоставленные Toyota в качестве стимула для выбора Mirai. При этом цена водорода выросла почти в три раза за последние два года.

Виновата ли Toyota

Модель Mirai требует около 5 кг водорода и может проехать до 600 км с полным баком, хотя независимые тестирования несколько уменьшают этот пробег.

Как бы то ни было, но претензии к производителю автомобилей из-за недоразвитой заправочной инфраструктуры и удорожания топлива кажутся несколько странными.

Например, если бы один из истцов купил пикап Super Duty с дизельным двигателем, а затем обвинял компанию-производителя Ford в том, что поблизости негде купить солярки или она слишком дорого стоит.

Отметим, что компании FuelCell Energy и Toyota Motor North America еще весной 2024 совместно открыли в Калифорнии завод, использующий биогаз для производства возобновляемой электроэнергии, водорода и воды.

Ранее мы писали, почему Toyota продолжает выпускать в первую очередь гибридные авто, а не спешит производить много полностью электрических машин. Также сообщалось, что Toyota выпустит батареи с запасом хода 1 200 км для электрокаров уже в 2027 году.