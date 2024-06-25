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Toyota вернулась на свое законное место — Tesla снова в загоне

25 июня 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota снова возглавила мировой рейтинг продаж, Tesla упала на пять ступеней
Toyota Corolla. Фото: Toyota
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей в 2024 году расставил все по своим местам. Во-первых, Toyota вернулась в лидеры, во-вторых, в рейтинге доминируют автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщил Укравтопром.

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По данным JATO Dynamics, в 2023 году Tesla Model Y продемонстрировала самые лучшие показатели по продажам в мире. Модель смогла обойти Toyota RAV4, войдя в историю как первый электромобиль, достигший такого успеха.

Отметим, что в 2023 году было продано 1 223 000 Model Y, что значительно превышает 1 075 000 RAV4, которые удалось реализовать Toyota.

В январе-апреле 2024 года ситуация кардинально изменилась и первые две строчки заняли модели Toyota — Corolla и RAV4. В то же время, спрос на прошлогоднего победителя — электромобиль Tesla Model Y — снизился почти на 30%.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в 2024 году

  1. Toyota Corolla — 367 120 ед. (+11,3%);
  2. Toyota RAV4 — 325 704 ед. (+29,4%);
  3. Ford F-Series — 259 191 ед. (-7,8%);
  4. Chevrolet Silverado — 244 779 ед. (+13,4%);
  5. Honda CR-V — 241 384 ед. (+29,0%);
  6. Tesla Model Y — 240 874 ед. (-29,6%);
  7. Hyundai Tucson — 195 595 ед. (-1,6%);
  8. Ram Pick-Up — 191 993 ед. (+12,0%);
  9. Toyota Camry — 187 313 ед. (-1,5%);
  10. Kia Sportage — 175 769 ед. (+9,6%).

Ранее мы писали, что ни один из популярных электрокаров не одолел заявленный запас хода во время испытаний. Также сообщалось, что производство нового спорткара Toyota MR2 под угрозой срыва.

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