Производство нового спорткара Toyota MR2 срывается — по каким причинам

Toyota MR2 Spyder 2002. Фото: wikipedia.org

Ранее сообщалось, что Toyota работает над новым MR2, который может выйти на рынок в 2025 году. Этот двухместный спорткар выпускался с 1984 по 2007 год, но теперь возрождение модели под большим вопросом.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Почему возникла заминка

Toyota вряд ли выпустит новый спортивный автомобиль, разработанный собственными силами, поскольку компания считает, что сотрудничество с другими брендами остается лучшим способом разработки таких моделей.

Японская компания самостоятельно создала раллийные GR Yaris и GR Corolla, но GR 86 был разработан совместно с Subaru, а GR Supra — с BMW.

"Рынок спортивных автомобилей сокращается. Мы не можем их поддерживать самостоятельно. Но пока не знаем, с кем будем сотрудничать в производстве MR2", — заявил президент GR Томоя Такахаши.

Будущее MR2

MR2 должен выйти на рынок с тем же 1,6-литровым трехцилиндровым турбодвигателем, что и GR Corolla и GR Yaris.

Считалось, что новый MR2 будет собственным проектом, но Toyota, кажется, не заинтересована в создании нового спортивного автомобиля своими силами.

Кто мог бы стать партнером Toyota в проекте? Возможно, им будет Mazda, ведь у обеих компаний есть завод в США и они сотрудничают в разработке двигателей внутреннего сгорания нового поколения.

Считается, что Mazda также создает новый спортивный автомобиль на базе концепта Iconic SP, и на горизонте возникает Mazda MX-5 следующего поколения.

Toyota FT-Se Concept. Фото: carscoops.com

Ранее мы писали, почему Toyota продолжает выпускать в первую очередь гибридные авто, а не спешит производить много полностью электрических машин. Также сообщалось, что Toyota выпустит батареи с запасом хода 1 200 км для электрокаров уже в 2027 году.