Производство нового спорткара Toyota MR2 срывается — по каким причинам

Производство нового спорткара Toyota MR2 под угрозой срыва — что случилось
Ранее сообщалось, что Toyota работает над новым MR2, который может выйти на рынок в 2025 году. Этот двухместный спорткар выпускался с 1984 по 2007 год, но теперь возрождение модели под большим вопросом.
Об этом сообщил Cars Coops.
Почему возникла заминка
Toyota вряд ли выпустит новый спортивный автомобиль, разработанный собственными силами, поскольку компания считает, что сотрудничество с другими брендами остается лучшим способом разработки таких моделей.
Японская компания самостоятельно создала раллийные GR Yaris и GR Corolla, но GR 86 был разработан совместно с Subaru, а GR Supra — с BMW.
"Рынок спортивных автомобилей сокращается. Мы не можем их поддерживать самостоятельно. Но пока не знаем, с кем будем сотрудничать в производстве MR2", — заявил президент GR Томоя Такахаши.
Будущее MR2
MR2 должен выйти на рынок с тем же 1,6-литровым трехцилиндровым турбодвигателем, что и GR Corolla и GR Yaris.
Считалось, что новый MR2 будет собственным проектом, но Toyota, кажется, не заинтересована в создании нового спортивного автомобиля своими силами.
Кто мог бы стать партнером Toyota в проекте? Возможно, им будет Mazda, ведь у обеих компаний есть завод в США и они сотрудничают в разработке двигателей внутреннего сгорания нового поколения.
Считается, что Mazda также создает новый спортивный автомобиль на базе концепта Iconic SP, и на горизонте возникает Mazda MX-5 следующего поколения.
Ранее мы писали, почему Toyota продолжает выпускать в первую очередь гибридные авто, а не спешит производить много полностью электрических машин. Также сообщалось, что Toyota выпустит батареи с запасом хода 1 200 км для электрокаров уже в 2027 году.
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