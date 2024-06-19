Виробництво нового спорткара Toyota MR2 зривається — які причини

Toyota MR2 Spyder 2002. Фото: wikipedia.org

Раніше повідомлялося, що Toyota працює над новим MR2, який може вийти на ринок у 2025 році. Цей двомісний спорткар випускався з 1984 по 2007 роки, але тепер відродження моделі під великим питанням.

Про це повідомив Cars Coops.

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Toyota навряд чи випустить новий спортивний автомобіль, розроблений власними силами, позаяк компанія вважає, що співпраця з іншими брендами залишається найкращим способом розробки таких моделей.

Японська компанія самостійно створила ралійні GR Yaris і GR Corolla, але GR 86 був розроблений спільно з Subaru, а GR Supra — з BMW.

"Ринок спортивних автомобілів скорочується. Ми не можемо їх підтримувати самостійно. Але поки що не знаємо, з ким будемо співпрацювати у виробництві MR2", — заявив президент GR Томоя Такахаші.

Майбутнє MR2

MR2 мав вийти на ринок з тим же 1,6-літровим трициліндровим турбодвигуном, що й GR Corolla та GR Yaris.

Вважалося, що новий MR2 буде власним проєктом, але Toyota, здається, не зацікавлені в створенні нового спортивного автомобіля самотужки.

Хто міг би стати партнером Toyota в проєкті? Можливо, ним буде Mazda, адже обидві компанії мають завод у США та співпрацюють у розробці двигунів внутрішнього згоряння нового покоління.

Вважається, що Mazda також створює новий спорткар на основі концепту Iconic SP, й на горизонті з’являється Mazda MX-5 наступного покоління.

Toyota FT-Se Concept. Фото: carscoops.com

Раніше ми писали, чому Toyota продовжує випускати насамперед гібридні авто, а не спішить виробляти багато повністю електричних машин. Також повідомлялося, що Toyota випустить батареї з запасом ходу 1 200 км для електрокарів вже у 2027 році.