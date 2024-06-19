Виробництво нового спорткара Toyota MR2 зривається — які причини

Виробництво нового спорткара Toyota MR2 під загрозою зриву — що трапилося
Раніше повідомлялося, що Toyota працює над новим MR2, який може вийти на ринок у 2025 році. Цей двомісний спорткар випускався з 1984 по 2007 роки, але тепер відродження моделі під великим питанням.
Про це повідомив Cars Coops.
Чому виникла заминка
Toyota навряд чи випустить новий спортивний автомобіль, розроблений власними силами, позаяк компанія вважає, що співпраця з іншими брендами залишається найкращим способом розробки таких моделей.
Японська компанія самостійно створила ралійні GR Yaris і GR Corolla, але GR 86 був розроблений спільно з Subaru, а GR Supra — з BMW.
"Ринок спортивних автомобілів скорочується. Ми не можемо їх підтримувати самостійно. Але поки що не знаємо, з ким будемо співпрацювати у виробництві MR2", — заявив президент GR Томоя Такахаші.
Майбутнє MR2
MR2 мав вийти на ринок з тим же 1,6-літровим трициліндровим турбодвигуном, що й GR Corolla та GR Yaris.
Вважалося, що новий MR2 буде власним проєктом, але Toyota, здається, не зацікавлені в створенні нового спортивного автомобіля самотужки.
Хто міг би стати партнером Toyota в проєкті? Можливо, ним буде Mazda, адже обидві компанії мають завод у США та співпрацюють у розробці двигунів внутрішнього згоряння нового покоління.
Вважається, що Mazda також створює новий спорткар на основі концепту Iconic SP, й на горизонті з’являється Mazda MX-5 наступного покоління.
Раніше ми писали, чому Toyota продовжує випускати насамперед гібридні авто, а не спішить виробляти багато повністю електричних машин. Також повідомлялося, що Toyota випустить батареї з запасом ходу 1 200 км для електрокарів вже у 2027 році.
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