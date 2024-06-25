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Toyota повернулася на своє законне місце — Tesla знову в загоні

25 червня 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota знову очолила світовий рейтинг продажів, Tesla впала на п'ять сходинок
Toyota Corolla. Фото: Toyota
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Світовий рейтинг найбільш продаваних автомобілів у 2024 році розставив усе по своїх місцях. По-перше, Toyota повернулася в лідери, по-друге, в рейтингу домінують автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це повідомив Укравтопром.

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За даними JATO Dynamics, у 2023 році Tesla Model Y продемонструвала найкращі показники з продажів у світі. Модель змогла обійти Toyota RAV4, увійшовши в історію як перший електромобіль, який досягнув такого успіху.

Зазначимо, що у 2023 році було продано 1 223 000 Model Y, що значно перевищує 1 075 000 RAV4, які вдалося реалізувати Toyota.

У січні-квітні 2024 році ситуація кардинально змінилася — перші дві сходинки посіли моделі Toyota — Corolla та RAV4. Водночас попит на торішнього переможця — електромобіль Tesla Model Y — знизився майже на 30%.

ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів у 2024 році

  1. Toyota Corolla — 367 120 од. (+11,3%);
  2. Toyota RAV4 — 325 704 од. (+29,4%);
  3. Ford F-Series — 259 191 од. (-7,8%);
  4. Chevrolet Silverado – 244 779 од. (+13,4%);
  5. Honda CR-V — 241 384 од. (+29,0%);
  6. Tesla Model Y — 240 874 од. (-29,6%);
  7. Hyundai Tucson — 195 595 од. (-1,6%);
  8. Ram Pick-Up — 191 993 од. (+12,0%);
  9. Toyota Camry — 187 313 од. (-1,5%);
  10. Kia Sportage — 175 769 од. (+9,6%).

Раніше ми писали, що жоден з популярних електрокарів не здолав заявленого запасу ходу під час випробувань. Також повідомлялося, що виробництво нового спорткара Toyota MR2 під загрозою зриву.

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