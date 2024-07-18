Toyota отримала колективний позов від клієнтів — в чому звинувачують компанію

2024 Toyota Mirai. Фото: edmunds.com

Група власників та орендаторів водневого автомобіля Toyota Mirai в Каліфорнії стверджують, що японська корпорація їх обманула. Вони подали колективний позов проти виробника через проблеми з заправкою воднем у штаті.

Про це повідомив Driving.

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Чим незадоволені позивачі

Toyota звинувачують у навмисному приховуванні проблем з водневими заправками. Зокрема, у позові йдеться про неправдиву рекламу. Нібито японська компанія зробила низку надто позитивних заяв про стан заправок з водневим пальним в Каліфорнії. Водночас не попередила, що деякі водневі АЗС часто не працюють або просто нефункціональні.

Це, стверджується в позові, призводить до неможливості використовувати паливні картки вартістю 15 000 доларів, надані Toyota як стимул для вибору Mirai. При цьому ціна водню зросла майже втричі за останні два роки.

Чи винна Toyota

Модель Mirai потребує близько 5 кг водню та може проїхати до 600 км з повним баком, хоча незалежні тестування дещо зменшують цей пробіг.

Хай там як, але претензії до виробника автомобілів через недорозвинену заправну інфраструктуру та здорожчання пального видаються дещо дивними.

Приміром, якби один з позивачів купив пікап Super Duty з дизельним двигуном, а потім звинувачував компанію-виробника Ford у тому, що поблизу нема де купити солярки або вона надто дорого коштує.

Зазначимо, що компанії FuelCell Energy та Toyota Motor North America ще навесні 2024 року спільно відкрили в Каліфорнії завод, який використовує біогаз для виробництва відновлюваної електроенергії, водню та води.

Раніше ми писали, чому Toyota продовжує випускати насамперед гібридні авто, а не спішить виробляти багато повністю електричних машин. Також повідомлялося, що Toyota випустить батареї із запасом ходу 1 200 км для електрокарів вже у 2027 році.