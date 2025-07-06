Чому водневий автомобіль Toyota не став популярним

2024 Toyota Mirai Фото: Toyota

Водневі паливні елементи (FCEV) мали стати чистим та практичним способом живлення автомобілів майбутнього: вони виробляють електроенергію для двигунів, а їхніми єдиними викидами є водяна пара та тепло. Але такі авто, на жаль, не набули популярності з інфраструктурних причин.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Немає практичності

Toyota розробляє водневі технології вже давно та представила свій перший автомобіль на FCEV у 1996 році. Перша масова воднева модель бренду з'явилася у 2014 році. Вона називається Mirai ("майбутнє" з японської). В США Toyota пообіцяла, що дуже обмежена на той час інфраструктура водневої заправки буде швидко розширена. Але саме це виявилася найбільшою перешкодою для зростання популярності Mirai.

Сьогодні в Каліфорнії доступно лише 53 водневі заправки, а ще чотири позначені як тимчасово недоступні. Переважна більшість цих станцій зосереджені навколо Лос-Анджелеса або затоки Сан-Франциско. За межами цих районів можливості заправки дуже обмежені.

Також читайте:

Власники Toyota подали дивний позов до японської компанії

Чи надійні плагін-гібридні автомобілі Toyota

Водневе майбутнє

З огляду на зростання кількості електромобілів на ринку та швидке розширення мережі електричних зарядних станцій, важко знайти причини, чому покупці хотіли б обрати водневий автомобіль у 2025 році.

Ціни на водневе паливо в Каліфорнії подвоїлися протягом кількох років, і хоча Toyota зараз пропонує новим покупцям Mirai безплатне пальне на суму 15 000 доларів, обмежена кількість водневих заправних станцій означає, що отримати це паливо також непросто.

Робота водневого двигуна може бути фантастичною з технологічного погляду, але цього буде недостатньо, щоб зробити його популярним, якщо водії не зможуть швидко та легко заправити свій автомобіль.

Також читайте:

В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці

Як насправді довго служать автомобілі Lexus