Як довго служать автомобілі Lexus

2025 Lexus GX Фото: Lexus

Автомобілі Lexus відомі своєю надійністю та довговічністю у порівнянні з середніми показниками по галузі. Завдяки високій якості виробництва, технологічним інноваціям та ретельному контролю на всіх етапах, вони ламаються не так часто й не так швидко, як авто конкурентів.

Про це написав Car Buzz.

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Седан Lexus LS400 1990 року випуску у 2025 році подолав 1 600 000 км. Такий самий пробіг мав компактний хетчбек Lexus CT200h 2014 року випуску. Під капотом знаходився 1,8-літровий 4-циліндровий гібридний двигун потужністю 134 к.с. Він не вражає своєю потужністю, але досягає комбінованої витрати пального 5,6 л на 100 км.

Дослідження JD Power 2024 року показало, що Lexus мав найменше проблем на 100 автомобілів (PP100) серед усіх проданих марок в США. Моделі бренду показали 135 PP100, а Toyota посіла друге місце зі 147 PP100. Обидва показники значно нижчі за середній — 190 PP100.

Памʼятайте, пробіг завжди залежить від того, наскільки ретельно власник виконує заміну оливи та фільтрів, перевірку акумулятора, гальм та інші планові технічні обслуговування. Їх слід проводити кожні 8000 км або приблизно кожні шість місяців, залежно від того, як часто використовується автомобіль.

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Lexus GX

Можливості нового позашляховика Lexus GX можна порівняти з такими легендами, як Land Rover Defender та Mercedes-Benz G-Class. Хоча це покоління випускається лише кілька модельних років, GX має середній бал якості та надійності JD Power 87 зі 100. Kelly Blue Book оцінив надійність GX на 4,7 з 5. Його новому 3,5-літровому двигуну V6 з подвійним турбонаддувом ще потрібен час для появи точніших результатів, але початок непоганий.

Lexus UX

Наступним за надійністю новим Lexus є UX. Усі чотири комплектації цього кросовера мають однаковий гібридний силовий агрегат: 2-літровий 4-циліндровий двигун видає 196 к.с. JD Power за останні п'ять модельних років оцінював якість та надійність у середньому на 83/100, тоді як Kelley Blue Book дав йому 4,6 з 5. Обидва показники значно вищі за середні для відповідного класу розкішних кросоверів.

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