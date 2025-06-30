Как долго служат автомобили Lexus

Как на самом деле долго служат автомобили Lexus
Автомобили Lexus известны своей надежностью и долговечностью по сравнению со средними показателями по отрасли. Благодаря высокому качеству производства, технологическим инновациям и тщательному контролю на всех этапах, они ломаются не так часто и не так быстро, как авто конкурентов.
Об этом написал Car Buzz.
Lexus с самым большим пробегом
Седан Lexus LS400 1990 года выпуска в 2025 году преодолел 1 600 000 км. Такой же пробег имел компактный хэтчбек Lexus CT200h 2014 года выпуска. Под капотом находился 1,8-литровый 4-цилиндровый гибридный двигатель мощностью 134 л.с. Он не впечатляет своей мощностью, но достигает комбинированного расхода топлива 5,6 л на 100 км.
Исследование JD Power 2024 года показало, что Lexus имел меньше всего проблем на 100 автомобилей (PP100) среди всех проданных марок в США. Модели бренда показали 135 PP100, а Toyota заняла второе место со 147 PP100. Оба показателя значительно ниже среднего — 190 PP100.
Помните, пробег всегда зависит от того, насколько тщательно владелец выполняет замену масла и фильтров, проверку аккумулятора, тормозов и другие плановые технические обслуживания. Их следует проводить каждые 8000 км или примерно каждые шесть месяцев, в зависимости от того, как часто используется автомобиль.
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Самые надежные Lexus 2025 года
- Lexus GX
Возможности нового внедорожника Lexus GX можно сравнить с такими легендами, как Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Хотя это поколение выпускается всего несколько модельных лет, GX имеет средний балл качества и надежности JD Power 87 из 100. Kelly Blue Book оценил надежность GX на 4,7 из 5. Его новому 3,5-литровому двигателю V6 с двойным турбонаддувом еще нужно время для появления более точных результатов, но начало неплохое.
- Lexus UX
Следующим по надежности новым Lexus является UX. Все четыре комплектации этого кроссовера имеют одинаковый гибридный силовой агрегат: 2-литровый 4-цилиндровый двигатель выдает 196 л.с. JD Power за последние пять модельных лет оценивал качество и надежность в среднем на 83/100, тогда как Kelley Blue Book дал ему 4,6 из 5. Оба показателя значительно выше средних для соответствующего класса роскошных кроссоверов.
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