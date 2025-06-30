Как долго служат автомобили Lexus

2025 Lexus GX Фото: Lexus

Автомобили Lexus известны своей надежностью и долговечностью по сравнению со средними показателями по отрасли. Благодаря высокому качеству производства, технологическим инновациям и тщательному контролю на всех этапах, они ломаются не так часто и не так быстро, как авто конкурентов.

Об этом написал Car Buzz.

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Седан Lexus LS400 1990 года выпуска в 2025 году преодолел 1 600 000 км. Такой же пробег имел компактный хэтчбек Lexus CT200h 2014 года выпуска. Под капотом находился 1,8-литровый 4-цилиндровый гибридный двигатель мощностью 134 л.с. Он не впечатляет своей мощностью, но достигает комбинированного расхода топлива 5,6 л на 100 км.

Исследование JD Power 2024 года показало, что Lexus имел меньше всего проблем на 100 автомобилей (PP100) среди всех проданных марок в США. Модели бренда показали 135 PP100, а Toyota заняла второе место со 147 PP100. Оба показателя значительно ниже среднего — 190 PP100.

Помните, пробег всегда зависит от того, насколько тщательно владелец выполняет замену масла и фильтров, проверку аккумулятора, тормозов и другие плановые технические обслуживания. Их следует проводить каждые 8000 км или примерно каждые шесть месяцев, в зависимости от того, как часто используется автомобиль.

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Самые надежные Lexus 2025 года

Lexus GX

Возможности нового внедорожника Lexus GX можно сравнить с такими легендами, как Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Хотя это поколение выпускается всего несколько модельных лет, GX имеет средний балл качества и надежности JD Power 87 из 100. Kelly Blue Book оценил надежность GX на 4,7 из 5. Его новому 3,5-литровому двигателю V6 с двойным турбонаддувом еще нужно время для появления более точных результатов, но начало неплохое.

Lexus UX

Следующим по надежности новым Lexus является UX. Все четыре комплектации этого кроссовера имеют одинаковый гибридный силовой агрегат: 2-литровый 4-цилиндровый двигатель выдает 196 л.с. JD Power за последние пять модельных лет оценивал качество и надежность в среднем на 83/100, тогда как Kelley Blue Book дал ему 4,6 из 5. Оба показателя значительно выше средних для соответствующего класса роскошных кроссоверов.

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