Названо найнадійніші дизельні позашляховики з пробігом

Mercedes-Benz G-Class W463 Фото: infocar.ua

Водії обирають вживані дизельні позашляховики через їхню економічність, надійність та прохідність, що є важливим в умовах українських доріг та бездоріжжя. Ці три особливі моделі вважаються вічними та здатним на рекорди пробігу без значних поломок.

Про це написав SUV News.

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Toyota Land Cruiser 100/105 з дизелем 4.2 D (1998–2007)

Фото: auto-data.net

Дизель 4.2L 1HZ / 1HD-FTE став символом довговічності цієї моделі. Надійна рама не ламається навіть після 500 000 км пробігу, а легендарна витривалість двигуна дозволяє без капремонту проходити до 900 000 км. Простота механіки та повний привід забезпечують максимальну надійність у будь-якій ситуації.

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Mitsubishi Pajero Wagon III / IV 3.2 DI-D (2000–2019)

Фото: carspecsguru.com

Pajero у версіях III та IV — ідеальний вибір для тих, хто хоче японську надійність, проте за меншу ціну, ніж у Toyota. Дизельний двигун 3.2 DI-D демонструє разючу витривалість та може пройти до 600 000 км без серйозних ремонтів. Основні переваги включають надійний двигун із ланцюговим ГРМ, міцну трансмісію Super Select 4WD та відмінну прохідність у важких умовах.

Mercedes-Benz G-Class W463 2.9 TD / 3.0 CDI (1990–2008)

Фото: wikimedia.org

Легендарний позашляховик у старих дизельних версіях справді виглядає як бронемашина на колесах. Атмосферні та турбодизелі серії OM (OM602, OM603, OM612/OM642) вважаються одними з найнадійніших у світі. Значні переваги авто включають повну раму, надміцний кузов та двигуни, що здатні пройти понад 800 000 км.

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