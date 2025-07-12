Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Найнадійніші вживані позашляховики з дизельними двигунами

Найнадійніші вживані позашляховики з дизельними двигунами

Ua en ru
Дата публікації: 12 липня 2025 09:35
Названо найнадійніші дизельні позашляховики з пробігом
Mercedes-Benz G-Class W463 Фото: infocar.ua

Водії обирають вживані дизельні позашляховики через їхню економічність, надійність та прохідність, що є важливим в умовах українських доріг та бездоріжжя. Ці три особливі моделі вважаються вічними та здатним на рекорди пробігу без значних поломок.

Про це написав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Toyota Land Cruiser 100/105 з дизелем 4.2 D (1998–2007)

Toyota Land Cruiser 105 4.2 D
Фото: auto-data.net

Дизель 4.2L 1HZ / 1HD-FTE став символом довговічності цієї моделі.  Надійна рама не ламається навіть після 500 000 км пробігу, а легендарна витривалість двигуна дозволяє без капремонту проходити до 900 000 км. Простота механіки та повний привід забезпечують максимальну надійність у будь-якій ситуації.

Також читайте:

Американці назвали найненадійніші авто із США

Чому провалився водневий автомобіль Toyota

Mitsubishi Pajero Wagon III / IV 3.2 DI-D (2000–2019)

Mitsubishi Pajero Wagon IV 3.2 DI-D
Фото: carspecsguru.com

Pajero у версіях III та IV — ідеальний вибір для тих, хто хоче японську надійність, проте за меншу ціну, ніж у Toyota. Дизельний двигун 3.2 DI-D демонструє разючу витривалість та може пройти до 600 000 км без серйозних ремонтів. Основні переваги включають надійний двигун із ланцюговим ГРМ, міцну трансмісію Super Select 4WD та відмінну прохідність у важких умовах.

Mercedes-Benz G-Class W463 2.9 TD / 3.0 CDI (1990–2008)

Mercedes-Benz G-Class W463
Фото: wikimedia.org

Легендарний позашляховик у старих дизельних версіях справді виглядає як бронемашина на колесах. Атмосферні та турбодизелі серії OM (OM602, OM603, OM612/OM642) вважаються одними з найнадійніших у світі. Значні переваги авто включають повну раму, надміцний кузов та двигуни, що здатні пройти понад 800 000 км.

Також читайте:

Найненадійніші вживані кросовери Ford, які не варто купувати

Найкращі гібридні автомобілі у 2025 році

дороги авто Mercedes-Benz Mitsubishi автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації